ВИДЕО. Легенда сборной Мексики рыдал, читая письмо дочери
Гильермо Очоа расторгался от прочитанного
Письмо от 13-летней дочери Лусианы дало возможность вратарю сборной Мексики Гильермо Очоа поразмышлять о его карьерном пути от мальчика, любящего футбол, до ветерана шести чемпионатов мира.
«Многие знают о тебе благодаря всему, чего ты добился в футболе… но для меня, прежде всего, ты мой папа», – написала Лусиана, признавая жертвы, принесенные за 152 матча за сборную и выступления за клубы разных стран: «Я видела, какие усилия стоят за всем этим, поездки, тренировки и дни рождения, которые ты пропускал из-за работы, – все ради того, чтобы представлять Мексику».
«Даже несмотря на то, что часто было нелегко, ты никогда не сдавался», – добавила Лусиана. «Это одна из самых важных вещей, которым вы нас научили: продолжать двигаться вперед и выкладываться на полную. Что бы ни случилось на этом чемпионате мира, в наших глазах ты уже победитель, не только из-за футбола, но и из-за того, кто ты есть, как усердно работаешь, какой пример подаешь».
Читая это письмо, 40-летний Очоа не сдерживал слез. После завершения чемпионата мира 2026 года, он уйдет из сборной.
ВИДЕО. Легенда сборной Мексики рыдал, читая письмо дочери
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