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  4. Легенда завершит карьеру после ЧМ-2026: «Нет смысла играть без сборной»
Чемпионат мира
16 июня 2026, 18:35 | Обновлено 16 июня 2026, 18:41
1466
0

Легенда завершит карьеру после ЧМ-2026: «Нет смысла играть без сборной»

Очоа завершит выступления после чемпионата мира

16 июня 2026, 18:35 | Обновлено 16 июня 2026, 18:41
1466
0
Легенда завершит карьеру после ЧМ-2026: «Нет смысла играть без сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гильермо
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40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа в шестой раз приехал на чемпионат мира, однако после турнира игрок завершит карьеру, потому что не представляет себя вне национальной команды.

«Сборная Мексики всегда была компасом моей карьеры. Я не могу понять, зачем мне нужна карьера без сборной. Я понимаю, что мое время в национальной команде завершается, однако я не могу представить карьеру без сборной».

«Я не вижу смысла продолжать играть без сборной. Удовольствия не будет, поэтому я спокойно завершу карьеру», – сказал Очоа.

Гильермо выступает за Кипре в составе АЕЛа.

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Гильермо Очоа сборная Мексики по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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