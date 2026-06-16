Легенда завершит карьеру после ЧМ-2026: «Нет смысла играть без сборной»

40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа в шестой раз приехал на чемпионат мира, однако после турнира игрок завершит карьеру, потому что не представляет себя вне национальной команды.

«Сборная Мексики всегда была компасом моей карьеры. Я не могу понять, зачем мне нужна карьера без сборной. Я понимаю, что мое время в национальной команде завершается, однако я не могу представить карьеру без сборной».

«Я не вижу смысла продолжать играть без сборной. Удовольствия не будет, поэтому я спокойно завершу карьеру», – сказал Очоа.

Гильермо выступает за Кипре в составе АЕЛа.