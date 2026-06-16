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  4. «Катастрофа». В сборной Ирана прокомментировали скандальные действия США
Чемпионат мира
16 июня 2026, 20:36 |
532
0

«Катастрофа». В сборной Ирана прокомментировали скандальные действия США

Мехди Тареми отреагировал на изгнание команды из страны

16 июня 2026, 20:36 |
532
0
«Катастрофа». В сборной Ирана прокомментировали скандальные действия США
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий национальной сборной Ирана Мехди Тареми прокомментировал изгнание команды из Соединённых Штатов Америки после ничейного матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе G против национальной сборной Новой Зеландии (2:2):

«Мы должны немедленно покинуть Лос-Анджелес, и это плохо для нас. Думаю, ФИФА должна больше помогать нам. На самом деле для нас всё это выглядит как настоящая катастрофа».

Тренировочный лагерь команды расположен в Мексике. Из-за войны между США и Ираном сборная вынуждена приезжать в США на короткий срок и сразу же покидать американскую территорию после матчей.

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Мехди Тареми сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Новой Зеландии по футболу США
Дмитрий Вус Источник: CBC Sports
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