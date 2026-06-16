«Катастрофа». В сборной Ирана прокомментировали скандальные действия США

Нападающий национальной сборной Ирана Мехди Тареми прокомментировал изгнание команды из Соединённых Штатов Америки после ничейного матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе G против национальной сборной Новой Зеландии (2:2):

«Мы должны немедленно покинуть Лос-Анджелес, и это плохо для нас. Думаю, ФИФА должна больше помогать нам. На самом деле для нас всё это выглядит как настоящая катастрофа».

Тренировочный лагерь команды расположен в Мексике. Из-за войны между США и Ираном сборная вынуждена приезжать в США на короткий срок и сразу же покидать американскую территорию после матчей.