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  4. Соперница Ястремской на старте WTA 250 в Ноттингеме снялась из-за травмы
WTA
16 июня 2026, 15:08 | Обновлено 16 июня 2026, 15:09
960
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Соперница Ястремской на старте WTA 250 в Ноттингеме снялась из-за травмы

Лоис Буассон заменит лаки-лузер Алисия Дудени

16 июня 2026, 15:08 | Обновлено 16 июня 2026, 15:09
960
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Соперница Ястремской на старте WTA 250 в Ноттингеме снялась из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Соперница Даны Ястремской (WTA 50) француженка Лоис Буассон (WTA 154) снялась с травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Ястремская должна была стартовать на турнире матчем против Буассон, которая не будет принимать участие в соревнованиях из-за травмы левой ноги. Лоис объявила о своем решении за час до начала поединка.

В матче 1/16 финала ее заменит представительница Великобритании, лаки-лузер Алисия Дудени (WTA 248).

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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