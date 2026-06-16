Соперница Ястремской на старте WTA 250 в Ноттингеме снялась из-за травмы

Соперница Даны Ястремской (WTA 50) француженка Лоис Буассон (WTA 154) снялась с травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Ястремская должна была стартовать на турнире матчем против Буассон, которая не будет принимать участие в соревнованиях из-за травмы левой ноги. Лоис объявила о своем решении за час до начала поединка.

В матче 1/16 финала ее заменит представительница Великобритании, лаки-лузер Алисия Дудени (WTA 248).