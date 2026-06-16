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Португалия
16 июня 2026, 14:37 | Обновлено 16 июня 2026, 14:44
166
0

Португальский журналист – о ситуации с Трубиным: «Такого риска нет»

Луис Агилар высказался о будущем украинского вратаря

16 июня 2026, 14:37 | Обновлено 16 июня 2026, 14:44
166
0
Португальский журналист – о ситуации с Трубиным: «Такого риска нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Португальский журналист Луис Агилар поделился мнением о ситуации с будущим украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«В последнее время много говорят о клубах Премьер-лиги и «Астон Виллу», потому что Эмилиано Мартинес должен уйти и освободить место. Но я не знаю, «Астон Вилла», учитывая весь тот прогресс, которого они достигли, считает ли Трубина идеальным кандидатом, чтобы восполнить тот пробел, который оставит чемпион мира из Аргентины.

Но да, есть некоторые клубы, которые делали запросы по Трубину. Есть и другие клубы, которые интересовались вратарем. Все что мы знаем, так это то, что с точки зрения конкретных предложений «Бенфике», или конкретных контактов – ничего не было. Поэтому «Бенфика» не рискует потерять Трубина. Но клуб готов к переговорам, начиная с 20 миллионов евро», – сказал Агилар в эфире SIC Noticias.

Ранее в Португалии назвали сумму трансфера Трубина в «Тоттенхэм».

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чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика трансферы
Антон Романенко Источник: SIC Notícias
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