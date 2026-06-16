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Чемпионат мира
16 июня 2026, 13:29 | Обновлено 16 июня 2026, 13:33
815
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Мирон Маркевич дал прогноз на поединок чемпионата мира Франция – Сенегал

Авторитетный наставник считает, что интрига в этом матче будет присутствовать до финального свистка

16 июня 2026, 13:29 | Обновлено 16 июня 2026, 13:33
815
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Мирон Маркевич дал прогноз на поединок чемпионата мира Франция – Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике набирает оборотов. В борьбу вступили уже 32 сборные. А сегодня свой дебютный матч на Мундиале проведет вице-чемпион прошлого турнира сборная Франции, которая в Нью-Йорке сыграет с одной из сильнейших африканских сборных – Сенегалом. Многие специалисты и болельщики отдают безапелляционное преимущество команде Дидье Дешама.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Прежде всего, отмечу, что старт чемпионата мира меня не очень порадовал. Большинство команд пока раскачиваются, действуют осторожно. Ничего не смогли сделать со своими соперниками Испания, Бельгия, Уругвай обязан был выигрывать. Разве что США и Швеция добыли уверенные победы. Видно, что эти сборные на ходу.

А вообще в числе фаворитов чемпионата мира я вижу пять сборных – Испанию, Францию, Аргентину, Португалию и Бразилию, которая тоже в первом матче не убедила, но все может перевернуться в любой момент.

Что касается предстоящего поединка Франция – Сенегал, то я уверен, что нас ждет интересное противостояние. Обе команды имеют сильных исполнителей в своих составах, но я отдаю предпочтение французам.

Возможна ли сенсация? В целом я допускаю такой вариант, поскольку уже сказал, что многие сборные пока раскачиваются. Однако в этой паре Франция не должна оступиться. Сенегал построит игру от обороны и будет пытаться уколоть соперника на контратаках. Как это у них получится, покажет только сам матч.

В последние годы французы выглядят очень мощно, особенно в атаке. У Дидье Дешама есть по два равноценных футболиста на место в стартовом составе. Тем более что для главного тренера это последний турнир во главе своей национальной команды, поэтому футболисты еще больше будут заряжены на то, чтобы достойно завершить сотрудничество с наставником, для которого важно будет угадывать со стартовым составом. Если так получится, то Франция будет бороться за самые высокие места. В тоже время и для Сенегалу я прогнозирую выход из группы. А при хороших раскладах эта команда может добраться и до четвертьфинала.

Думаю, что в предстоящем поединке обе команды забьют, но Франция на один гол больше. 2:1. Предположу также, что тренера результативным ударом порадует и Килиан Мбаппе, который после неудачного сезона с «Реалом» будет эмоционально заряжен, чтобы выдать свой лучший футбол на чемпионате мира.

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич Sport.ua
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Останнім часом тільки Маркевич працює.куди дівся лєоненко ?
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