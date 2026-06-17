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  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Ему повезло, его начали выпускать в основе Динамо»
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 18:07 |
353
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Ему повезло, его начали выпускать в основе Динамо»

Опытный украинский тренер оценил результаты и перспективы форварда Матвея Пономаренко

17 июня 2026, 18:07 |
353
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Ему повезло, его начали выпускать в основе Динамо»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко
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Украинский тренер Виталий Кварцяный оценил перспективы форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, который стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги в прошлом сезоне:

«Пономаренко – очень талантливый и интересный футболист. Ему повезло больше, его начали выпускать в основе «Динамо», он стал лучшим бомбардиром.

Я еще три года назад говорил, что Матвей – готовый игрок для сборной Украины. Если бы Пономаренко начали выпускать в «Динамо» раньше, то он бы уже 100 мячей забил!» – уверен Кварцяный.

В нынешнем сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

Киевский клуб планирует сохранить 20-летнего нападающего на следующий сезон, несмотря на интерес из Европы – в услугах Пономаренко заинтересован итальянский «Милан».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко Виталий Кварцяный
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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