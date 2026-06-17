Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Ему повезло, его начали выпускать в основе Динамо»

Украинский тренер Виталий Кварцяный оценил перспективы форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, который стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги в прошлом сезоне:

«Пономаренко – очень талантливый и интересный футболист. Ему повезло больше, его начали выпускать в основе «Динамо», он стал лучшим бомбардиром.

Я еще три года назад говорил, что Матвей – готовый игрок для сборной Украины. Если бы Пономаренко начали выпускать в «Динамо» раньше, то он бы уже 100 мячей забил!» – уверен Кварцяный.

В нынешнем сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

Киевский клуб планирует сохранить 20-летнего нападающего на следующий сезон, несмотря на интерес из Европы – в услугах Пономаренко заинтересован итальянский «Милан».