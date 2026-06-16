Хаби Алонсо попросил Челси подписать игрока, с которым работал в Реале

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо определился с приоритетами и нацелился на трансфер защитника. Об этом сообщил Sportsboom.

По информации источника, наставник английской команды попросил клуб подписать футболиста мадридского «Реала» и сборной Испании Дина Хейсена.

Наставник королевского клуба Жозе Моуриньо готов отпустить 21-летнего футболиста, но «сливочные» ждут привлекательного финансового предложения от представителя Премьер-лиги.

В сезоне 2025/26 защитник провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость испанца составляет 60 миллионов евро.

Хаби Алонсо возглавил лондонский «Челси» в мае, заменив на этой должности Лиама Росеньора, уволенного из-за неудовлетворительных результатов команды.

Алонсо и Хейсен пересекались в мадридском «Реале», который испанский тренер покинул зимой.