Хаби Алонсо попросил Челси подписать игрока, с которым работал в Реале
Наставник лондонского клуба лично заинтересован в услугах испанского защитника Дина Хейсена
Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо определился с приоритетами и нацелился на трансфер защитника. Об этом сообщил Sportsboom.
По информации источника, наставник английской команды попросил клуб подписать футболиста мадридского «Реала» и сборной Испании Дина Хейсена.
Наставник королевского клуба Жозе Моуриньо готов отпустить 21-летнего футболиста, но «сливочные» ждут привлекательного финансового предложения от представителя Премьер-лиги.
В сезоне 2025/26 защитник провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость испанца составляет 60 миллионов евро.
Хаби Алонсо возглавил лондонский «Челси» в мае, заменив на этой должности Лиама Росеньора, уволенного из-за неудовлетворительных результатов команды.
Алонсо и Хейсен пересекались в мадридском «Реале», который испанский тренер покинул зимой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!
Квартет Франции, Норвегии и Сенегала. И совсем чуть-чуть Ирака