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Испания
16 июня 2026, 12:29 | Обновлено 16 июня 2026, 12:43
660
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с ключевым игроком

Антонио Рюдигер остается в Мадриде

16 июня 2026, 12:29 | Обновлено 16 июня 2026, 12:43
660
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с ключевым игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер
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Мадридский Реал официально объявил о продолжении сотрудничества с немецким центральным защитником Антонио Рюдигером. Об этом пишет клубная пресс-служба «сливочных».

По официальной информации новое соглашение связывает 33-летнего футболиста с мадридским клубом до 30 июня 2027 года. О финансовых аспектах соглашения ничего не сообщается.

С момента перехода в Реал в 2022 году Рюдигер провел за «сливочных» 182 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи, завоевав 8 трофеев, включая Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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