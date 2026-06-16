ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с ключевым игроком

Мадридский Реал официально объявил о продолжении сотрудничества с немецким центральным защитником Антонио Рюдигером. Об этом пишет клубная пресс-служба «сливочных».

По официальной информации новое соглашение связывает 33-летнего футболиста с мадридским клубом до 30 июня 2027 года. О финансовых аспектах соглашения ничего не сообщается.

С момента перехода в Реал в 2022 году Рюдигер провел за «сливочных» 182 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи, завоевав 8 трофеев, включая Ла Лигу и Лигу чемпионов.