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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 12:04 | Обновлено 16 июня 2026, 12:06
521
0

Президент Харькова о ребрендинге: «Это взвешенное и стратегическое решение»

Богдан Бойко назвал причины такого шага

16 июня 2026, 12:04 | Обновлено 16 июня 2026, 12:06
521
0
Президент Харькова о ребрендинге: «Это взвешенное и стратегическое решение»
ФК Харьков. Богдан Бойко
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Президент «Харькова» Богдан Бойко обратился к болельщикам после ребрендинга, объяснив, что побудило клуб к такому решению.

«Уважаемые болельщики,

Вчера клуб объявил о новом этапе своего развития – «Металлист 1925» Харьков отныне будет выступать как футбольный клуб «Харьков».

Это решение является результатом системной работы и развития клуба на протяжении почти десяти лет. За это время «Металлист 1925» прошел сложный путь создания для сохранения профессионального футбола в Харькове, становления, формирования собственной истории, структуры и амбиций и сегодня находится в точке, где дальнейшее движение вперед требует более четкой идентичности и понятного позиционирования.

Мы подошли к моменту, когда следующий шаг развития должен соответствовать реальному масштабу клуба и тем задачам, которые мы перед собой ставим как клуб из Харькова. Именно поэтому было принято решение о ребрендинге – частичном изменении названия клуба и переходе к названию «Харьков» – как к модели, которая открывает новые возможности для роста как в спортивном, так и в организационном и репутационном измерениях.

Футбольный клуб «Харьков» – это четкая позиция: мы представляем город, его людей, его характер и его сегодняшний день. Для нас это осознанный выбор и ответственность, которую клуб берет на себя.

В то же время для нас принципиально важно сохранить преемственность. История «Металлиста 1925» с 2016 года остается фундаментом клуба и неотъемлемой частью его идентичности. Мы продолжаем этот путь, развивая его в новой форме.

Впереди у клуба амбициозные цели как в спортивном, так и в стратегическом измерении. Мы стремимся к стабильному развитию, построению сильной конкурентоспособной команды и представлению Харькова на высшем уровне.

Отдельно хочу подчеркнуть: футбольный клуб «Харьков» – это место, которое объединяет людей. Тех, кто живет в городе, кто связан с ним и кто любит Харьков, независимо от того, где они сейчас находятся.

Это взвешенное и стратегическое решение, которое открывает перед нами новые возможности для развития.

Спасибо каждому за поддержку.

«Харьков» – это ты», – говорится в заявлении.

В прошлом сезоне «Металлист 1925» занял пятое место в турнирной таблице УПЛ и дошел до полуфинала Кубка Украины, не сумев выйти в еврокубки.

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Богдан Бойко Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник
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