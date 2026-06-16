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Чемпионат мира
16 июня 2026, 11:21 |
81
0

Сборные из Южной Америки еще не одержали ни одной победы на ЧМ-2026

Напомним, какое количество побед на текущем мундиале имеет каждая футбольная конфедерация

16 июня 2026, 11:21 |
81
0
Сборные из Южной Америки еще не одержали ни одной победы на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные из Южной Америки (КОНМЕБОЛ) в четырех сыгранных матчах на чемпионате мира 2026 не одержали ни одной победы.

Парагвай проиграл США (1:4), Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1), Эквадор уступил Кот-д'Ивуару (0:1), а Уругвай не одолел Саудовскую Аравию (1:1).

Вспомним, какие сборные уже имеют победы на текущем мировом первенстве.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 16 июня)

  • 3 – УЕФА (Шотландия, Германия, Швеция)
  • 2 – АФК (Южная Корея, Австралия)
  • 2 – КОНКАКАФ (Мексика, США)
  • 1 – КАФ (Кот-д'Ивуар)
  • 0 – КОНМЕБОЛ
  • 0 – ОФК
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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