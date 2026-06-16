Сборные из Южной Америки еще не одержали ни одной победы на ЧМ-2026

Сборные из Южной Америки (КОНМЕБОЛ) в четырех сыгранных матчах на чемпионате мира 2026 не одержали ни одной победы.

Парагвай проиграл США (1:4), Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1), Эквадор уступил Кот-д'Ивуару (0:1), а Уругвай не одолел Саудовскую Аравию (1:1).

Вспомним, какие сборные уже имеют победы на текущем мировом первенстве.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 16 июня)

Bilan par confédération à la #WC2026 :



UEFA : 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites

CONMEBOL : 0 victoire, 2 nuls, 2 défaites

CAF : 1 victoire, 3 nuls, 2 défaites

CONCACAF : 2 victoires, 1 nul, 2 défaites

AFC : 2 victoires, 4 nuls, 0 défaite

Océanie : 0 victoire, 1 nul, 0 défaite