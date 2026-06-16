Сборные из Южной Америки еще не одержали ни одной победы на ЧМ-2026
Напомним, какое количество побед на текущем мундиале имеет каждая футбольная конфедерация
Сборные из Южной Америки (КОНМЕБОЛ) в четырех сыгранных матчах на чемпионате мира 2026 не одержали ни одной победы.
Парагвай проиграл США (1:4), Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1), Эквадор уступил Кот-д'Ивуару (0:1), а Уругвай не одолел Саудовскую Аравию (1:1).
Вспомним, какие сборные уже имеют победы на текущем мировом первенстве.
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 16 июня)
- 3 – УЕФА (Шотландия, Германия, Швеция)
- 2 – АФК (Южная Корея, Австралия)
- 2 – КОНКАКАФ (Мексика, США)
- 1 – КАФ (Кот-д'Ивуар)
- 0 – КОНМЕБОЛ
- 0 – ОФК
Bilan par confédération à la #WC2026 :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 16, 2026
UEFA : 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites
CONMEBOL : 0 victoire, 2 nuls, 2 défaites
CAF : 1 victoire, 3 nuls, 2 défaites
CONCACAF : 2 victoires, 1 nul, 2 défaites
AFC : 2 victoires, 4 nuls, 0 défaite
Océanie : 0 victoire, 1 nul, 0 défaite
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