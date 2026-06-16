Роман ГРИГОРЧУК: «Я не хочу это слышать... Это ужасно мешает»

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук рассказал, как относится к хейту со стороны болельщиков, давая совет игрокам своей команды.

«Вы немного затронули тему, которую кто-то сказал. Пожалуйста, со мной эти разговоры… Я уже настолько сейчас в последнее время, и даже в Одессе, вот настолько я для себя сделал такие выводы, и мне вот что кто-то сказал или что-то написал – это совсем не ко мне, я даже не хочу это слышать.

Ибо я настолько абстрагирован от этого и ужасно просил всех наших игроков, просто призывал их к тому, чтобы отвлечься от всего.

Сейчас, к сожалению, вокруг «Черноморца» очень немало людей, которые точно не любят «Черноморец», и все, что бы там ни говорилось – надо просто не обращать внимание на этих людей, просто не видеть их и не слышать. Я никого не хочу обидеть – я просто говорю о подходе моем и всех.

Вообще кто что сказал или написал – я просто даже не хочу слышать, видеть. Уже долго, несколько месяцев и дальше, это такой мой подход – и футболистов тоже. Это ужасно мешает», – сказал Григорчук.

По итогам сезона 2025/26 одесский Черноморец занял второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука квалифицироваться в УПЛ.