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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Я не хочу это слышать... Это ужасно мешает»
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 11:27 |
379
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Я не хочу это слышать... Это ужасно мешает»

Тренер «Черноморца» рассказал, как относится к хейту со стороны болельщиков

16 июня 2026, 11:27 |
379
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Я не хочу это слышать... Это ужасно мешает»
ФК Черноморец. Роман Григорчук
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Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук рассказал, как относится к хейту со стороны болельщиков, давая совет игрокам своей команды.

«Вы немного затронули тему, которую кто-то сказал. Пожалуйста, со мной эти разговоры… Я уже настолько сейчас в последнее время, и даже в Одессе, вот настолько я для себя сделал такие выводы, и мне вот что кто-то сказал или что-то написал – это совсем не ко мне, я даже не хочу это слышать.

Ибо я настолько абстрагирован от этого и ужасно просил всех наших игроков, просто призывал их к тому, чтобы отвлечься от всего.

Сейчас, к сожалению, вокруг «Черноморца» очень немало людей, которые точно не любят «Черноморец», и все, что бы там ни говорилось – надо просто не обращать внимание на этих людей, просто не видеть их и не слышать. Я никого не хочу обидеть – я просто говорю о подходе моем и всех.

Вообще кто что сказал или написал – я просто даже не хочу слышать, видеть. Уже долго, несколько месяцев и дальше, это такой мой подход – и футболистов тоже. Это ужасно мешает», – сказал Григорчук.

По итогам сезона 2025/26 одесский Черноморец занял второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука квалифицироваться в УПЛ.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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