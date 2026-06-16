ОФИЦИАЛЬНО. Под УПЛ. Черноморец подписал контракты с братьями-близнецами
Иван и Николай Когуты остаются в Одессе
Одесский Черноморец официально объявил о продолжении сотрудничества с Иваном Когутом и Николаем Когутом. Об этом пишет пресс-служба «моряков».
Желаем Ивану и Николаю успехов, стабильной игры и новых побед в составе «Черноморца», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, новые соглашения с братьями Когутами рассчитаны на 2 года – до лета 2028. О финансовых аспектах контрактов ничего не сообщается.
По итогам сезона 2025/26 одесский Черноморец занял второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука квалифицироваться в УПЛ.
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