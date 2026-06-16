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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 09:24 |
643
0

ОФИЦИАЛЬНО. Под УПЛ. Черноморец подписал контракты с братьями-близнецами

Иван и Николай Когуты остаются в Одессе

16 июня 2026, 09:24 |
643
0
ОФИЦИАЛЬНО. Под УПЛ. Черноморец подписал контракты с братьями-близнецами
ФК Черноморец
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Одесский Черноморец официально объявил о продолжении сотрудничества с Иваном Когутом и Николаем Когутом. Об этом пишет пресс-служба «моряков».

Желаем Ивану и Николаю успехов, стабильной игры и новых побед в составе «Черноморца», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, новые соглашения с братьями Когутами рассчитаны на 2 года – до лета 2028. О финансовых аспектах контрактов ничего не сообщается.

По итогам сезона 2025/26 одесский Черноморец занял второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука квалифицироваться в УПЛ.

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Иван Когут Николай Когут продление контракта Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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