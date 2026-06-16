ОФИЦИАЛЬНО. Под УПЛ. Черноморец подписал контракты с братьями-близнецами

Одесский Черноморец официально объявил о продолжении сотрудничества с Иваном Когутом и Николаем Когутом. Об этом пишет пресс-служба «моряков».

Желаем Ивану и Николаю успехов, стабильной игры и новых побед в составе «Черноморца», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, новые соглашения с братьями Когутами рассчитаны на 2 года – до лета 2028. О финансовых аспектах контрактов ничего не сообщается.

По итогам сезона 2025/26 одесский Черноморец занял второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука квалифицироваться в УПЛ.