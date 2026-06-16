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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 11:57 | Обновлено 16 июня 2026, 12:52
2015
3

Динамо работает над возвращением в Украину игрока национальной сборной

Киевский клуб ведет переговоры о трансфере польского защитника Томаша Кендзеры

16 июня 2026, 11:57 | Обновлено 16 июня 2026, 12:52
2015
3 Comments
Динамо работает над возвращением в Украину игрока национальной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера
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Киевское «Динамо» продолжает работу над возвращением в чемпионат Украины защитника сборной Польши Томаша Кендзеры. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

По информации источника, «бело-синие» действительно заинтересованы в услугах опытного 32-летнего футболиста, который играет за ПАОК, но не входит в планы главного тренера.

Однако переговоры с греческой стороной находятся далеко от финальной стадии. Контракт Кендзеры истекает 30 июня, но в соглашении прописана возможность пролонгации еще на один сезон.

Тренерский штаб «Динамо» считает, что защитник сможет усилить центр обороны благодаря опыту и интеллекту. В киевском клубе ожидают, что Томаш поможет развиваться молодежи благодаря отличному знанию украинского языка.

Кендзера выступал в составе «бело-синих» с июля 2017 по июль 2024 года (с перерывами) и провел в футболке украинской команды 198 матчей, забил семь мячей и отдал 20 ассистов.

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Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
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Комментарии 3
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раніше писали шо питання вирішене, вдарили по рукам.
Але мабуть стукнулися дупами.))
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І ще 20 повідомлень про одне й те саме у наступні кілька тижнів
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