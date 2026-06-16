Динамо работает над возвращением в Украину игрока национальной сборной
Киевский клуб ведет переговоры о трансфере польского защитника Томаша Кендзеры
Киевское «Динамо» продолжает работу над возвращением в чемпионат Украины защитника сборной Польши Томаша Кендзеры. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.
По информации источника, «бело-синие» действительно заинтересованы в услугах опытного 32-летнего футболиста, который играет за ПАОК, но не входит в планы главного тренера.
Однако переговоры с греческой стороной находятся далеко от финальной стадии. Контракт Кендзеры истекает 30 июня, но в соглашении прописана возможность пролонгации еще на один сезон.
Тренерский штаб «Динамо» считает, что защитник сможет усилить центр обороны благодаря опыту и интеллекту. В киевском клубе ожидают, что Томаш поможет развиваться молодежи благодаря отличному знанию украинского языка.
Кендзера выступал в составе «бело-синих» с июля 2017 по июль 2024 года (с перерывами) и провел в футболке украинской команды 198 матчей, забил семь мячей и отдал 20 ассистов.
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