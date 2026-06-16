Чемпион Испании был вынужден покинуть Барселону и оказался в тупике

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд был вынужден покинуть «Барселону», с которой стал чемпионом Испании в сезоне 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 28-летнего футболиста принадлежит английскому «Манчестер Юнайтед», который не рассчитывает на игрока и намерен попрощаться с ним на условиях полноценного трансфера.

В арендном соглашении между испанской и английской командой была прописана опция выкупа в размере 30 миллионов евро, однако представитель Ла Лиги не смог собрать такие деньги.

«Барселона» планировала продлить аренду форварда, но получила отказ от «красных дьяволов». Рэшфорд оказался в тупике – он не нужен «Манчестер Юнайтед», но не может вернуться в «Барселону» из-за финансовых проблем каталонского клуба.

В прошлом сезоне англичанин провел 49 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Трансферная стоимость нападающего составляет 40 миллионов евро.