Чемпион Испании был вынужден покинуть Барселону и оказался в тупике
Каталонский клуб не нашел средств для трансфера Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед»
Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд был вынужден покинуть «Барселону», с которой стал чемпионом Испании в сезоне 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт 28-летнего футболиста принадлежит английскому «Манчестер Юнайтед», который не рассчитывает на игрока и намерен попрощаться с ним на условиях полноценного трансфера.
В арендном соглашении между испанской и английской командой была прописана опция выкупа в размере 30 миллионов евро, однако представитель Ла Лиги не смог собрать такие деньги.
«Барселона» планировала продлить аренду форварда, но получила отказ от «красных дьяволов». Рэшфорд оказался в тупике – он не нужен «Манчестер Юнайтед», но не может вернуться в «Барселону» из-за финансовых проблем каталонского клуба.
В прошлом сезоне англичанин провел 49 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Трансферная стоимость нападающего составляет 40 миллионов евро.
🚨 Marcus Rashford formally returns to Manchester United as €30m buy option clause for Barcelona has now expired.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026
No decision on future yet as Barça are still keen on keeping Marcus but only on loan.
Man United taking their time to make decision. pic.twitter.com/gH05J55oOT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Лиссабоне ожидают стремительного прогресса футболиста
Даниил Голуб может воспользоваться программой «18–22» и выехать за пределы Украины