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Чемпионат мира
16 июня 2026, 10:59 | Обновлено 16 июня 2026, 11:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Тунис после поражения от Швеции на ЧМ получил нового тренера

Федерация футбола Туниса назначила Эрве Ренара вместо Сабри Лямуши

16 июня 2026, 10:59 | Обновлено 16 июня 2026, 11:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Тунис после поражения от Швеции на ЧМ получил нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрве Ренар
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Федерация футбола Туниса объявила о назначении 57-летнего французского специалиста Эрве Ренара на пост главного тренера национальной команды.

«Федерация футбола Туниса объявляет назначение Херве Ренарда тренером национальной команды до конца чемпионата мира 2026 года, начиная с сегодняшнего дня, с теми же финансовыми привилегиями.

Согласие также предусматривает открытие переговоров после окончания участия на мундиале на долгосрочное сотрудничество на основе конкретных спортивных целей.

Пресс-конференция для нового национального тренера будет проведена за полчаса до начала тренировки», – идется в заявлении Федерации.

15 июня Федерация футбола Туниса уволила Сабри Лямуши с должности наставника сборной после разгромного поражение от Швеции со счетом 1:5 в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

Тунис выступает в квартете F вместо со Швецией, Нидерландами и Японией. 21 числа команда встретится с Японией, а 26 – с Нидерландами.

Предыдущим местом работа Ренара была сборная Саудовской Аравии, которую он возглавил во второй раз в октябре 2024 года (первый период Эрве во главе Саудовской Аравии был с 2019 по 2023). Ренар вывел зеленых соколов на мундиаль, а за два месяца до старта турнира – 17 мая 2026 года – был уволен с поста наставника.

Помимо Саудовской Аравии, Ренар также работал с Кембридж Юнайтед, Шербуром, сборной Замбии (дважды), сборной Анголы, УСМ Алжир, Сошо, сборной Кот-д'Ивуара, Лиллем, сборной Марокко и женской сборной Франции.

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Сабри Лямуши назначение тренера Эрве Ренар сборная Туниса по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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