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Чемпионат мира
15 июня 2026, 20:07 |
1085
0

ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка. Участник ЧМ-2026 сменил тренера после 1-й игры

Тунис уволил Сабри Лямуши и назначил Манзур Аль-Кабир

15 июня 2026, 20:07 |
1085
0
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка. Участник ЧМ-2026 сменил тренера после 1-й игры
Getty Images/Global Images Ukraine
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Федерация футбола Туниса официально объявила об увольнении главного тренера национальной сборной Сабри Лямуши.

Отставка стала следствием поражения в первом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Швеции, в котором африканская команда уступила со счётом 1:5.

Сабри Лямуши возглавил сборную Туниса в январе 2026 года.

Отмечается, что в оставшихся матчах мундиаля команду временно будет тренировать Манзур Аль-Кабир.

Сейчас Тунис занимает последнее место в группе F ЧМ-2026. Команду еще ждут матчи с Нидерландами и Японией.

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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