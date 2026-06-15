ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка. Участник ЧМ-2026 сменил тренера после 1-й игры
Тунис уволил Сабри Лямуши и назначил Манзур Аль-Кабир
Федерация футбола Туниса официально объявила об увольнении главного тренера национальной сборной Сабри Лямуши.
Отставка стала следствием поражения в первом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Швеции, в котором африканская команда уступила со счётом 1:5.
Сабри Лямуши возглавил сборную Туниса в январе 2026 года.
Отмечается, что в оставшихся матчах мундиаля команду временно будет тренировать Манзур Аль-Кабир.
Сейчас Тунис занимает последнее место в группе F ЧМ-2026. Команду еще ждут матчи с Нидерландами и Японией.
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