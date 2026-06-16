Харьков на сборах сыграет с одним из самых популярных клубов Германии

Как стало известно Sport.ua, бывший «Металлист 1925» во время летних учебно-тренировочных сборов в Австрии проведет контрольный матч против немецкого «Шальке».

Клуб из Гельзенкирхена, основанный в 1904 году, является семикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА сезона 1996/97. По количеству официальных членов «Шальке» входит в тройку самых популярных клубов страны. По итогам прошедшего сезона команда вернулась в Бундеслигу после трехлетнего отсутствия.

Ранее Sport.ua сообщал, что на сборах в Австрии команда Младена Бартуловича проведет контрольные матчи с азербайджанским «Карабахом», швейцарским «Янг Бойз» и австрийским «Ред Булл Зальцбург».

Подготовку к новому сезону «Харьков» начнет 21 июня, когда выйдет из отпуска. После прохождения медосмотра и нескольких дней работы в Украине багряно-желтые 27 июня отправятся в Австрию, где будет проходить основной этап предсезонной подготовки.

Альпийские сборы продлятся до 22 июля включительно, после чего команда вернется в Украину.

Базовой датой 1-го тура нового сезона УПЛ является 1 августа.