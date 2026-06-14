Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны еще два соперника Металлиста 1925 на сборах
Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 14:28 | Обновлено 14 июня 2026, 14:30
389
0

Стали известны еще два соперника Металлиста 1925 на сборах

Харьковчане будут готовиться к новому сезону в Австрии

14 июня 2026, 14:28 | Обновлено 14 июня 2026, 14:30
389
0
Стали известны еще два соперника Металлиста 1925 на сборах
ФК Металлист 1925
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Металлист 1925» выйдет из отпуска 21 июня, а в полном составе соберется через неделю в Австрии, где в течение трех недель будет готовиться к своему пятому (второму подряд) сезону в УПЛ.

Ранее Sport.ua сообщал, что одним из спарринг-партнеров команды Младена Бартуловича на летних сборах станет 12-кратный чемпион Азербайджана «Карабах».

Теперь стали известны еще два соперника харьковчан в Австрии. И это еще более титулованные клубы, чем «Карабах» – «Янг Бойз» и «РБ Зальцбург».

17-кратный чемпион Швейцарии «Янг Бойз» в сезоне-2025/26 занял шестое место в итоговой турнирной таблице, но вместе с «Туном» стал самой результативной командой своей лиги (80 голов). С октября прошлого года команду снова тренирует швейцарский специалист Херардо Сеоане, который в 2019–2021 годах трижды подряд приводил «Янг Бойз» к чемпионству, а затем работал в немецкой Бундеслиге с «Байером» и менхенгладбахской «Боруссией».

17-кратный чемпион Австрии «РБ Зальцбург» занял третье место по итогам последнего сезона местной Бундеслиги. Этот результат позволил команде молодого австрийского специалиста Даниэля Байхлера квалифицироваться в отборочный раунд Лиги Европы УЕФА.

В общей сложности на сборах в Австрии пятая команда УПЛ проведет семь-восемь контрольных матчей. На днях клуб официально объявит о ребрендинге, в рамках которого сменит название на ФК «Харьков».

Ранее сообщалось, что защитник «Металлиста 1925» перейдет в «Зарю».

По теме:
Известно, когда Кудровка начнет подготовку ко второму сезону в элите
Не играл с апреля. Легионер высказался по поводу своего будущего в Кудровке
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно объявил об уходе тренера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 Янг Бойз РБ Зальцбург
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Футбол | 14 июня 2026, 08:24 4
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука

«Лион» ищет способы удержать украинца

Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии
Футбол | 14 июня 2026, 08:58 26
Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии
Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии

Команда Монтеллы начинает ЧМ-2026 с ледяного душа

Без фаворита. Кравченко спрогнозировал счет матча Нидерланды – Япония
Футбол | 14.06.2026, 14:06
Без фаворита. Кравченко спрогнозировал счет матча Нидерланды – Япония
Без фаворита. Кравченко спрогнозировал счет матча Нидерланды – Япония
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 14.06.2026, 09:01
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Бокс | 14.06.2026, 02:32
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
13.06.2026, 09:17 2
Футбол
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
12.06.2026, 19:37 1
Волейбол
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
13.06.2026, 06:45
Футбол
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
13.06.2026, 00:11 22
Футбол
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 7
Футбол
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
12.06.2026, 09:45 15
Футбол
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем