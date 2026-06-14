Стали известны еще два соперника Металлиста 1925 на сборах

«Металлист 1925» выйдет из отпуска 21 июня, а в полном составе соберется через неделю в Австрии, где в течение трех недель будет готовиться к своему пятому (второму подряд) сезону в УПЛ.

Ранее Sport.ua сообщал, что одним из спарринг-партнеров команды Младена Бартуловича на летних сборах станет 12-кратный чемпион Азербайджана «Карабах».

Теперь стали известны еще два соперника харьковчан в Австрии. И это еще более титулованные клубы, чем «Карабах» – «Янг Бойз» и «РБ Зальцбург».

17-кратный чемпион Швейцарии «Янг Бойз» в сезоне-2025/26 занял шестое место в итоговой турнирной таблице, но вместе с «Туном» стал самой результативной командой своей лиги (80 голов). С октября прошлого года команду снова тренирует швейцарский специалист Херардо Сеоане, который в 2019–2021 годах трижды подряд приводил «Янг Бойз» к чемпионству, а затем работал в немецкой Бундеслиге с «Байером» и менхенгладбахской «Боруссией».

17-кратный чемпион Австрии «РБ Зальцбург» занял третье место по итогам последнего сезона местной Бундеслиги. Этот результат позволил команде молодого австрийского специалиста Даниэля Байхлера квалифицироваться в отборочный раунд Лиги Европы УЕФА.

В общей сложности на сборах в Австрии пятая команда УПЛ проведет семь-восемь контрольных матчей. На днях клуб официально объявит о ребрендинге, в рамках которого сменит название на ФК «Харьков».

Ранее сообщалось, что защитник «Металлиста 1925» перейдет в «Зарю».