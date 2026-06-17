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  4. Источник раскрыл истинную причину перехода Караваева из Динамо в Шахтер
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 02:32 |
275
0

Источник раскрыл истинную причину перехода Караваева из Динамо в Шахтер

Вацко понимает решение футболиста

17 июня 2026, 02:32 |
275
0
Источник раскрыл истинную причину перехода Караваева из Динамо в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев
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Известный журналист и комментатор Виктор Вацко высказался по поводу громкого перехода Александра Караваева из «Динамо» в «Шахтер».

«Я считаю, что Караваев в этой ситуации поступил так, как на его месте поступило бы большинство уважающих себя людей. Когда клуб не предлагает новый контракт и своими действиями демонстрирует, что не видит тебя в будущем, нужно думать о собственной карьере.

За несколько месяцев до окончания контракта футболист не получает никаких сигналов о продолжении сотрудничества. Более того, в тренировочном процессе ему фактически отводится второстепенная роль. В такой ситуации любой задумался бы о поиске нового места для продолжения карьеры.

При таком развитии событий интерес со стороны «Шахтера» можно назвать настоящим подарком для футболиста. Поэтому я абсолютно понимаю его выбор», – подытожил Вацко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Александр Караваев Виктор Вацко
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
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