Источник раскрыл истинную причину перехода Караваева из Динамо в Шахтер

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко высказался по поводу громкого перехода Александра Караваева из «Динамо» в «Шахтер».

«Я считаю, что Караваев в этой ситуации поступил так, как на его месте поступило бы большинство уважающих себя людей. Когда клуб не предлагает новый контракт и своими действиями демонстрирует, что не видит тебя в будущем, нужно думать о собственной карьере.

За несколько месяцев до окончания контракта футболист не получает никаких сигналов о продолжении сотрудничества. Более того, в тренировочном процессе ему фактически отводится второстепенная роль. В такой ситуации любой задумался бы о поиске нового места для продолжения карьеры.

При таком развитии событий интерес со стороны «Шахтера» можно назвать настоящим подарком для футболиста. Поэтому я абсолютно понимаю его выбор», – подытожил Вацко.