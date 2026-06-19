Готовьте 100+ млн фунтов. Топ-клубы АПЛ хотят хавбека сборной Италии
Ньюкасл так просто Тонали не отпустит
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Тоттенхэм включился в борьбу за хавбека Ньюкасла и сборной Италии Сандро Тонали.
Игрока просит подписать наставник Роберто Де Дзерби в рамках перезагрузки состава после неудачного сезона, в котором лондонцы едва не вылетели из АПЛ.
При этом Тоттенхэму придется выдержать конкуренцию со стороны Арсенала и Манчестер Сити.
26-летний Тонали в минувшем сезоне забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 53-х матчах.
Сообщается, что Ньюкасл не хочет отпускать игрока и требует за Сандро не менее 100 миллионов фунтов.
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