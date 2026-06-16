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  4. Марсело Бьелса объяснил, почему Уругвай не сумел одолеть Саудовскую Аравию
Чемпионат мира
16 июня 2026, 09:57 |
99
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Марсело Бьелса объяснил, почему Уругвай не сумел одолеть Саудовскую Аравию

Команды не сумели определить сильнейшего в матче первого тура ЧМ, который состоялся 16 июня

16 июня 2026, 09:57 |
99
0
Марсело Бьелса объяснил, почему Уругвай не сумел одолеть Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал ничью с Саудовской Аравией (1:1) и рассказал, почему отказался смотреть в камеру во время официальной фотоссесии:

«Думаю, мы не выиграли, потому что мы не смогли показать свою лучшую игру. Поэтому и не смогли победить. В первом тайме были шансы сыграть так же, как и во втором, но мы не смогли реализовать и половину всех моментов.

Во втором тайме игра изменилась. Появилось больше вариантов, игроки стали лучше двигаться, бегать без мяча и создавать моменты. Это часть игрового процесса. Иногда, имея мало шансов, можно забить гол, а иногда, имея много шансов, этого сделать не удаётся.

Почему я не смотрел в камеру? Мне не нужно ничего объяснять. Фотография сделана так, как сделана. Я не модель. У меня нет ответа на этот вопрос.

Некоторые ситуации не нуждаются в объяснении. Мы не обязаны вести себя как образец для подражания. В этом нет никакого смысла. Я ничего плохого не сделал», – подытожил тренер.

Видеообзор матча Уругвая и Саудовской Аравии:

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Николай Тытюк Источник: ESPN
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