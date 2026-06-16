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  4. Герой Кабо-Верде взял слово после безумного матча с Испанией на ЧМ 2026
Чемпионат мира
16 июня 2026, 08:17 |
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Герой Кабо-Верде взял слово после безумного матча с Испанией на ЧМ 2026

Возинья заявил, что Кабо-Верде будет бороться в каждом матче

16 июня 2026, 08:17 |
480
0
Герой Кабо-Верде взял слово после безумного матча с Испанией на ЧМ 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
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Голкипер национальной сборной Кабо-Верде Возинья поделился эмоциями после безумного матча против Испании (0:0) в первом туре группового этапа ЧМ 2026 года.

«Отличный матч. Мы невероятно много работали ради этого момента и этой мечты. Мы очень гордимся. Мы знали, что будет непросто.

Мы приехали на чемпионат мира, чтобы соревноваться. Я знаю, что некоторые считают нас маленькой и слабой командой, но мы здесь для того, чтобы бороться и выкладываться по полной», – сказал Озинья.

Во втором туре сборная Кабо-Верде сыграет против Уругвая (22 июня), а в третьем – встретится с Саудовской Аравией (27 июня).

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Олег Вахоцкий Источник: AS
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