Герой Кабо-Верде взял слово после безумного матча с Испанией на ЧМ 2026
Возинья заявил, что Кабо-Верде будет бороться в каждом матче
Голкипер национальной сборной Кабо-Верде Возинья поделился эмоциями после безумного матча против Испании (0:0) в первом туре группового этапа ЧМ 2026 года.
«Отличный матч. Мы невероятно много работали ради этого момента и этой мечты. Мы очень гордимся. Мы знали, что будет непросто.
Мы приехали на чемпионат мира, чтобы соревноваться. Я знаю, что некоторые считают нас маленькой и слабой командой, но мы здесь для того, чтобы бороться и выкладываться по полной», – сказал Озинья.
Во втором туре сборная Кабо-Верде сыграет против Уругвая (22 июня), а в третьем – встретится с Саудовской Аравией (27 июня).
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