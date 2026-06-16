ЧМ-2026. Новая Зеландия в игре: таблица группы G после матчей первого тура
Новозеландцы выстояли против Ирана (2:2), Бельгия и Египет сыграли вничью (1:1)
15–16 июня на чемпионате мира по футболу 2026 состоялись матчи первого тура в группе G.
Квартет открыли сборные Бельгии и Египта, которые обменялись голами – 1:1. В составе египтян отличился Эмам Ашур, а для бельгийцев автогол оформил Мохамед Хани.
Вторым поединком в группе была встреча команд Ирана и Новой Зеландии. Новозеланды сумели выстоять против более статусного соперника и даже дважды выходили вперед – гра завершилась со счетом 2:2. У иранской сборной голы забили Рамин Резаян и Мохаммед Мохеби, а у Новой Зеландии дубль оформил Элайджа Джаст.
После первого тура у всех четырех сборных по одному очку. Первую и вторую строчку занимают Иран и Новая Зеландия благодаря большему количеству забитых мячей, Бельгия и Египет делят третью и четвертую позиции.
- Турнирное положение в группе G: Новая Зеландия (1), Иран (1), Бельгия (1), Египет (1)
Поединки второго тура в квартете G состоятся 21–22 июня. Бельгия встретится с Ираном (22:00), а Новая Зеландия проведет очное противостяние с Египтом (04:00).
Путевки в плей-офф получат сборные, которые финишируют на первом и втором местах в группе. Сборная, занявшая третью строчку, также сможет выйти дальше – при попадании в топ-8 среди 12 команд с третьих мест.
Чемпионат мира 2026. Группа G
Первый тур. 15–16 июня
- Иран – Новая Зеландия – 2:2
Голы: Резаян, 32, Мохеби, 64 – Джаст, 7, 54
- Бельгия – Египет – 1:1
Голы: Хани, 66 (автогол) – Ашур, 20
Таблица группы G
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