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Чемпионат мира
16 июня 2026, 06:35 | Обновлено 16 июня 2026, 07:13
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ЧМ-2026. Новая Зеландия в игре: таблица группы G после матчей первого тура

Новозеландцы выстояли против Ирана (2:2), Бельгия и Египет сыграли вничью (1:1)

16 июня 2026, 06:35 | Обновлено 16 июня 2026, 07:13
233
0
ЧМ-2026. Новая Зеландия в игре: таблица группы G после матчей первого тура
Getty Images/Global Images Ukraine
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15–16 июня на чемпионате мира по футболу 2026 состоялись матчи первого тура в группе G.

Квартет открыли сборные Бельгии и Египта, которые обменялись голами – 1:1. В составе египтян отличился Эмам Ашур, а для бельгийцев автогол оформил Мохамед Хани.

Вторым поединком в группе была встреча команд Ирана и Новой Зеландии. Новозеланды сумели выстоять против более статусного соперника и даже дважды выходили вперед – гра завершилась со счетом 2:2. У иранской сборной голы забили Рамин Резаян и Мохаммед Мохеби, а у Новой Зеландии дубль оформил Элайджа Джаст.

После первого тура у всех четырех сборных по одному очку. Первую и вторую строчку занимают Иран и Новая Зеландия благодаря большему количеству забитых мячей, Бельгия и Египет делят третью и четвертую позиции.

  • Турнирное положение в группе G: Новая Зеландия (1), Иран (1), Бельгия (1), Египет (1)

Поединки второго тура в квартете G состоятся 21–22 июня. Бельгия встретится с Ираном (22:00), а Новая Зеландия проведет очное противостяние с Египтом (04:00).

Путевки в плей-офф получат сборные, которые финишируют на первом и втором местах в группе. Сборная, занявшая третью строчку, также сможет выйти дальше – при попадании в топ-8 среди 12 команд с третьих мест.

Чемпионат мира 2026. Группа G

Первый тур. 15–16 июня

  • Иран – Новая Зеландия – 2:2

Голы: Резаян, 32, Мохеби, 64 – Джаст, 7, 54

  • Бельгия – Египет – 1:1

Голы: Хани, 66 (автогол) – Ашур, 20

Таблица группы G

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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