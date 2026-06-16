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Чемпионат мира
16 июня 2026, 05:41 | Обновлено 16 июня 2026, 07:04
161
0

ВИДЕО. Вот и дубль! Новая Зеландия вышла вперед против Ирана

Элайджа Джаст снова забил в матче

16 июня 2026, 05:41 | Обновлено 16 июня 2026, 07:04
161
0
ВИДЕО. Вот и дубль! Новая Зеландия вышла вперед против Ирана
Getty Images/Global Images Ukraine. Элайджа Джаст
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Елайджа Джаст из Новой Зеландии оформил дубль в матче первого тура чемпионата мира 2026 против Ирана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

При равном счете Элайджа элегантно перекинул голкипера на 54-й минуте и вновь вывел свою команду вперед.

Как и в первом голе, автором результативной передачи стал Крис Вуд из «Ноттингем Форест».

ВИДЕО. Вот и дубль! Новая Зеландия вышла вперед против Ирана

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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