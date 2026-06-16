Елайджа Джаст из Новой Зеландии оформил дубль в матче первого тура чемпионата мира 2026 против Ирана.

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При равном счете Элайджа элегантно перекинул голкипера на 54-й минуте и вновь вывел свою команду вперед.

Как и в первом голе, автором результативной передачи стал Крис Вуд из «Ноттингем Форест».

ВИДЕО. Вот и дубль! Новая Зеландия вышла вперед против Ирана

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine