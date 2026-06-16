Чемпионат мира16 июня 2026, 05:41 | Обновлено 16 июня 2026, 07:04
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ВИДЕО. Вот и дубль! Новая Зеландия вышла вперед против Ирана
Элайджа Джаст снова забил в матче
16 июня 2026, 05:41 | Обновлено 16 июня 2026, 07:04
161
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Елайджа Джаст из Новой Зеландии оформил дубль в матче первого тура чемпионата мира 2026 против Ирана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
При равном счете Элайджа элегантно перекинул голкипера на 54-й минуте и вновь вывел свою команду вперед.
Как и в первом голе, автором результативной передачи стал Крис Вуд из «Ноттингем Форест».
ВИДЕО. Вот и дубль! Новая Зеландия вышла вперед против Ирана
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