Сборная Новой Зеландии уже в начале первого матча чемпионата мира 2026 поразила ворота Ирана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Со старта контроль над игрой на арене «Соу-Фай Стэдиум» взяли иранцы, но за одну секунду все изменилось.

Новая Зеландия вышла вперед на 7-й минуте после уверенных действий капитана Криса Вуда, который стал ключевым звеном комбинации.

Грудью Крис отдал передачу на Элайджу Джаста, а тот не упустил свой шанс – 1:0.

ВИДЕО. Яркая комбинация. Новая Зеландия забила быстрый мяч Ирану

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine