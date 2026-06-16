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  4. ВИДЕО. Яркая комбинация. Новая Зеландия забила быстрый мяч Ирану
Чемпионат мира
16 июня 2026, 04:24 | Обновлено 16 июня 2026, 04:42
89
0

ВИДЕО. Яркая комбинация. Новая Зеландия забила быстрый мяч Ирану

Крис Вуд ассистировал, Элайджа Джаст – забил

16 июня 2026, 04:24 | Обновлено 16 июня 2026, 04:42
89
0
ВИДЕО. Яркая комбинация. Новая Зеландия забила быстрый мяч Ирану
Getty Images/Global Images Ukraine. Элайджа Джаст
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Сборная Новой Зеландии уже в начале первого матча чемпионата мира 2026 поразила ворота Ирана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Со старта контроль над игрой на арене «Соу-Фай Стэдиум» взяли иранцы, но за одну секунду все изменилось.

Новая Зеландия вышла вперед на 7-й минуте после уверенных действий капитана Криса Вуда, который стал ключевым звеном комбинации.

Грудью Крис отдал передачу на Элайджу Джаста, а тот не упустил свой шанс – 1:0.

ВИДЕО. Яркая комбинация. Новая Зеландия забила быстрый мяч Ирану

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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