ВИДЕО. Яркая комбинация. Новая Зеландия забила быстрый мяч Ирану
Крис Вуд ассистировал, Элайджа Джаст – забил
Сборная Новой Зеландии уже в начале первого матча чемпионата мира 2026 поразила ворота Ирана.
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Со старта контроль над игрой на арене «Соу-Фай Стэдиум» взяли иранцы, но за одну секунду все изменилось.
Новая Зеландия вышла вперед на 7-й минуте после уверенных действий капитана Криса Вуда, который стал ключевым звеном комбинации.
Грудью Крис отдал передачу на Элайджу Джаста, а тот не упустил свой шанс – 1:0.
ВИДЕО. Яркая комбинация. Новая Зеландия забила быстрый мяч Ирану
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