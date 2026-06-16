Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде был признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Саудовская Аравия – Уругвай.

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Федерико отыграл все 90 минут поединка в составе сборной Уругвая, однако не записал на свой счет ни гола, ни ассиста.

Игрок приложил максимум усилий, чтобы его команда избежала поражения и набрала первые очки на турнире.

В результате Уругвай сравнял счет на 80-й минуте и поделил очки с Саудовской Аравией (1:1).

ФОТО. Заслужил? Назван лучший игрок матча Саудовская Аравия – Уругвай