ФОТО. Заслужил? Назван лучший игрок матча Саудовская Аравия – Уругвай
Федерико Вальверде получил индивидуальную награду
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде был признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Саудовская Аравия – Уругвай.
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Федерико отыграл все 90 минут поединка в составе сборной Уругвая, однако не записал на свой счет ни гола, ни ассиста.
Игрок приложил максимум усилий, чтобы его команда избежала поражения и набрала первые очки на турнире.
В результате Уругвай сравнял счет на 80-й минуте и поделил очки с Саудовской Аравией (1:1).
ФОТО. Заслужил? Назван лучший игрок матча Саудовская Аравия – Уругвай
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