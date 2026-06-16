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Чемпионат мира
16 июня 2026, 03:49 | Обновлено 16 июня 2026, 04:00
455
0

Герой матча. Вратарь Саудовской Аравии установил достижение на ЧМ-2026

Мухаммед аль-Овеис оформил 9 сейвов за матч, чего пока никто не делал

16 июня 2026, 03:49 | Обновлено 16 июня 2026, 04:00
455
0
Герой матча. Вратарь Саудовской Аравии установил достижение на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мухаммед аль-Овеис
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Вратарь сборной Саудовской Аравии Мухаммед аль-Овеис стал героем своей команды в матче первого тура ЧМ-2026 против Уругвая.

На протяжении матча Мухаммед совершил девять сейвов и помешал сопернику вырвать победу – 1:1.

Старания голкипера не прошли даром: он не просто принес команде ничью, но также оформил наибольшее количество отбитых ударов в одном матче на турнире.

Впрочем, достижение Мухаммеда в ближайшее время может быть побито, поскольку турнир только стартовал: сыграно только 15 матчей из 104.

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Андрей Витренко Источник: ESPN
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