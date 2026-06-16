Герой матча. Вратарь Саудовской Аравии установил достижение на ЧМ-2026
Мухаммед аль-Овеис оформил 9 сейвов за матч, чего пока никто не делал
Вратарь сборной Саудовской Аравии Мухаммед аль-Овеис стал героем своей команды в матче первого тура ЧМ-2026 против Уругвая.
На протяжении матча Мухаммед совершил девять сейвов и помешал сопернику вырвать победу – 1:1.
Старания голкипера не прошли даром: он не просто принес команде ничью, но также оформил наибольшее количество отбитых ударов в одном матче на турнире.
Впрочем, достижение Мухаммеда в ближайшее время может быть побито, поскольку турнир только стартовал: сыграно только 15 матчей из 104.
Saudi keeper Mohammed Al-Owais followed up Vozinha's monster performance vs. Spain with a NINE-save performance vs Uruguay.— ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2026
That is the most in a match this tournament 😮 pic.twitter.com/Sctr2dlVVo
Here is that shot map. 🎯— Squawka (@Squawka) June 16, 2026
Mohammed Al Owais' game by numbers vs Uruguay:
42 touches
9 saves
5 saves from outside the box
4 saves from inside the box
2 punches
1.51 xG on target conceded
A day for the keepers. 🧤 pic.twitter.com/KqAdLGnf6h
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