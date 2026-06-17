Ветеран. Муслера установил рекорд в сборной Уругвая на чемпионате мира
Фернандо обошел Диего Година в рейтинге
Голкипер клуба «Эстудиантес» Фернандо Муслера установил рекорд в сборной Уругвая на чемпионате мира 2026 года.
Опытный вратарь отыграл полный матч первого тура против Саудовской Аравии, в котором была зафиксирована ничья (1:1).
Муслера стал самым возрастным футболистом в истории Уругвая, выходившим на поле в матчах ЧМ.
На момент матча со сборной Саудовской Аравии голкиперу было 39 лет и 364 дня. В рейтинге возрастных игроков Уругвая Муслера обошел Диего Година, который принял участие в поединке в возрасте 36 лет и 285 дней.
На счету Фернандо 135 матчей в составе сборной Уругвая, начиная с 2009 года.
Следующий поединок в группе Н уругвайцы проведут с Кабо-Верде (22 июня), далее предстоит игра с Испанией (27 июня).
¡FERNANDO MUSLERA, EL HOMBRE RÉCORD! 🔥— DSPORTS (@DSports) June 15, 2026
🏆🇺🇾 Con 39 años y 364 días, el golero se convertirá en el jugador MÁS LONGEVO en disputar un partido del #MundialEnDSPORTS con la camiseta de Uruguay.
➡️ Superará a Diego Godín, con 36 años y 281 días (Catar 2022).
🤯 Nando será… pic.twitter.com/TwrRXEhEni
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