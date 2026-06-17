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  4. Ветеран. Муслера установил рекорд в сборной Уругвая на чемпионате мира
Чемпионат мира
17 июня 2026, 05:23 | Обновлено 17 июня 2026, 05:24
106
0

Ветеран. Муслера установил рекорд в сборной Уругвая на чемпионате мира

Фернандо обошел Диего Година в рейтинге

17 июня 2026, 05:23 | Обновлено 17 июня 2026, 05:24
106
0
Ветеран. Муслера установил рекорд в сборной Уругвая на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Муслера
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Голкипер клуба «Эстудиантес» Фернандо Муслера установил рекорд в сборной Уругвая на чемпионате мира 2026 года.

Опытный вратарь отыграл полный матч первого тура против Саудовской Аравии, в котором была зафиксирована ничья (1:1).

Муслера стал самым возрастным футболистом в истории Уругвая, выходившим на поле в матчах ЧМ.

На момент матча со сборной Саудовской Аравии голкиперу было 39 лет и 364 дня. В рейтинге возрастных игроков Уругвая Муслера обошел Диего Година, который принял участие в поединке в возрасте 36 лет и 285 дней.

На счету Фернандо 135 матчей в составе сборной Уругвая, начиная с 2009 года.

Следующий поединок в группе Н уругвайцы проведут с Кабо-Верде (22 июня), далее предстоит игра с Испанией (27 июня).

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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