Ветеран. Муслера установил рекорд в сборной Уругвая на чемпионате мира

Голкипер клуба «Эстудиантес» Фернандо Муслера установил рекорд в сборной Уругвая на чемпионате мира 2026 года.

Опытный вратарь отыграл полный матч первого тура против Саудовской Аравии, в котором была зафиксирована ничья (1:1).

Муслера стал самым возрастным футболистом в истории Уругвая, выходившим на поле в матчах ЧМ.

На момент матча со сборной Саудовской Аравии голкиперу было 39 лет и 364 дня. В рейтинге возрастных игроков Уругвая Муслера обошел Диего Година, который принял участие в поединке в возрасте 36 лет и 285 дней.

На счету Фернандо 135 матчей в составе сборной Уругвая, начиная с 2009 года.

Следующий поединок в группе Н уругвайцы проведут с Кабо-Верде (22 июня), далее предстоит игра с Испанией (27 июня).