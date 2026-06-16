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Чемпионат мира
16 июня 2026, 00:39 | Обновлено 16 июня 2026, 01:02
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ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Бельгией и Египтом

Эмам Ашур стал автором гола сборной Египта на 19-й минуте матча 1-го тура

16 июня 2026, 00:39 | Обновлено 16 июня 2026, 01:02
137
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Бельгией и Египтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмам Ашур
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Вечером 15 июня прошел матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Египта.

Команды сыграли вничью (1:1) на стадионе Lumen Field в Сиэтле (штат Вашингтон).

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На 19-й минуте у сборной Египта отличился Эмам Ашур после передачи Мохамеда Салаха. На 66-й минуте защитник сборной Египта Мохамед Хани забил автогол после активных действий Ромелу Лукаку (1:1).

Эмам Ашур, автором гола сборной Египта, назван лучшим игроком матча

Обе команды набрали по 1 очку. В другом матче 1-го тура сыграют Иран и Новая Зеландия.

Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 15 июня

Сиэтл (штат Вашингтон). Стадион Lumen Field

22:00. Бельгия – Египет – 1:1

Голы: Мохамед Хани (автогол), 66 – Эмам Ашур, 19

ФОТО. Эмам Ашур из Египта стал лучшим игроком матча

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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