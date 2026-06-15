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Чемпионат мира
15 июня 2026, 23:02 |
158
0

Полузащитник сборной Кабо-Верде: «Реально начать думать о плей-офф»

Ларос Дуарте уверен, что у его команды хорошие перспективы

15 июня 2026, 23:02 |
158
0
Полузащитник сборной Кабо-Верде: «Реально начать думать о плей-офф»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ларос Дуарте
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Полузащитник сборной Кабо-Верде Ларос Дуарте прокомментировал историческую ничью с командой Испании (0:0) на чемпионате мира.

«Сегодня мы сосредоточились на обороне, но в других играх мы можем показать, насколько хорошо мы владеем мячом. У меня хорошее предчувствие на будущее, потому что мы знаем, на что способны. Сейчас вполне реально начать думать о выходе в следующий раунд, и это хорошее предчувствие», – заявил игрок сборной Кабо-Верде.

Его команда далее сыграет против Уругвая и Саудовской Аравии.

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Руслан Полищук Источник: ФИФА
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