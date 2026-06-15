Полузащитник сборной Кабо-Верде: «Реально начать думать о плей-офф»
Ларос Дуарте уверен, что у его команды хорошие перспективы
Полузащитник сборной Кабо-Верде Ларос Дуарте прокомментировал историческую ничью с командой Испании (0:0) на чемпионате мира.
«Сегодня мы сосредоточились на обороне, но в других играх мы можем показать, насколько хорошо мы владеем мячом. У меня хорошее предчувствие на будущее, потому что мы знаем, на что способны. Сейчас вполне реально начать думать о выходе в следующий раунд, и это хорошее предчувствие», – заявил игрок сборной Кабо-Верде.
Его команда далее сыграет против Уругвая и Саудовской Аравии.
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