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Чемпионат мира
15 июня 2026, 22:26 | Обновлено 15 июня 2026, 22:58
941
0

ВИДЕО. Пушка в угол! Как Египет вышел вперед против Бельгии в матче ЧМ-2026

Имам Ашур забил в ворота бельгийцев на 19-й минуте поединка 1-го тура группы G

15 июня 2026, 22:26 | Обновлено 15 июня 2026, 22:58
941
0
ВИДЕО. Пушка в угол! Как Египет вышел вперед против Бельгии в матче ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Египта забила в ворота Бельгии в матче первого тура группы G чемпионата мира 2026.

На 20-й минуте отличился Имам Ашур, который мощно пробил в левый нижний угол. Ассист на Имама отдал звездный Мохамед Салах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ашур проводит 28-й поединок в футболке национальный команды Египта и забил первый гол.

Встреча Бельгии и Египта проходит 15 июня на Люмен Филд в Сиэттле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Пушка в угол! Как Египет вышел вперед против Бельгии в матче ЧМ-2026

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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