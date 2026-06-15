ВИДЕО. Пушка в угол! Как Египет вышел вперед против Бельгии в матче ЧМ-2026

Сборная Египта забила в ворота Бельгии в матче первого тура группы G чемпионата мира 2026.

На 20-й минуте отличился Имам Ашур, который мощно пробил в левый нижний угол. Ассист на Имама отдал звездный Мохамед Салах.

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Ашур проводит 28-й поединок в футболке национальный команды Египта и забил первый гол.

Встреча Бельгии и Египта проходит 15 июня на Люмен Филд в Сиэттле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine