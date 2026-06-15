ВИДЕО. Пушка в угол! Как Египет вышел вперед против Бельгии в матче ЧМ-2026
Имам Ашур забил в ворота бельгийцев на 19-й минуте поединка 1-го тура группы G
Сборная Египта забила в ворота Бельгии в матче первого тура группы G чемпионата мира 2026.
На 20-й минуте отличился Имам Ашур, который мощно пробил в левый нижний угол. Ассист на Имама отдал звездный Мохамед Салах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ашур проводит 28-й поединок в футболке национальный команды Египта и забил первый гол.
Встреча Бельгии и Египта проходит 15 июня на Люмен Филд в Сиэттле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Пушка в угол! Как Египет вышел вперед против Бельгии в матче ЧМ-2026
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Представляем квартет, где сыграют Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай
Владислав Бленуце не попал в список тех футболистов, которые отправились на тренировочные сборы