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Италия
15 июня 2026, 22:53 | Обновлено 15 июня 2026, 22:54
481
0

Итальянский клуб выкупил бывшего лучшего молодого игрока Серии А

Николо Дзаньоло подписал полноценный контракт с «Удинезе»

15 июня 2026, 22:53 | Обновлено 15 июня 2026, 22:54
481
0
Итальянский клуб выкупил бывшего лучшего молодого игрока Серии А
Удинезе. Николо Дзаньоло
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«Удинезе» активировал пункт о выкупе контракта полузащитника Николо Дзаньоло. «Галатасарай» получит 5 миллионов евро за итальянца, а также 50% от суммы будущей продажи.

26-летний футболист когда-то был очень перспективным футболистом, но две травмы крестообразных связок колена, а также проблемы с поведением помешали Дзаньоло раскрыть талант на все 100%.

Во взрослой карьере Николо играл за «Интер», «Рому», «Галатасарай», «Астон Виллу», «Аталанту» и «Фиорентину». Он признавался лучшим молодым игроком Серии А, а его голевой удар принес «Роме» победу в Лиге конференций.

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Удинезе Николо Дзаньоло Галатасарай Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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