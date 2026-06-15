Итальянский клуб выкупил бывшего лучшего молодого игрока Серии А
Николо Дзаньоло подписал полноценный контракт с «Удинезе»
«Удинезе» активировал пункт о выкупе контракта полузащитника Николо Дзаньоло. «Галатасарай» получит 5 миллионов евро за итальянца, а также 50% от суммы будущей продажи.
26-летний футболист когда-то был очень перспективным футболистом, но две травмы крестообразных связок колена, а также проблемы с поведением помешали Дзаньоло раскрыть талант на все 100%.
Во взрослой карьере Николо играл за «Интер», «Рому», «Галатасарай», «Астон Виллу», «Аталанту» и «Фиорентину». Он признавался лучшим молодым игроком Серии А, а его голевой удар принес «Роме» победу в Лиге конференций.
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