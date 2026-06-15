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  4. Только Азар впереди. Топ-5 самых дорогих приобретений Реала из Челси
Испания
15 июня 2026, 22:17 |
321
0

Только Азар впереди. Топ-5 самых дорогих приобретений Реала из Челси

Кукурелья стал вторым самым дорогим приобретением королевского клуба из лагеря «синих»

15 июня 2026, 22:17 |
321
0
Только Азар впереди. Топ-5 самых дорогих приобретений Реала из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Марк Кукурелья, ставший игроком мадридского Реала, является вторым самым дорогим приобретением мадридцев из Челси.

Напомним, что Реал заплатил за защитника 55 млн евро.

Более дорогим был только Эден Азар в сезоне 2019/20 (120.8 млн евро).

В топ-5 по сумме трансфера из Челси в Реал входят также Тибо Куртуа, Арьен Роббен и Рикарду Карвалью.

Самые дорогие приобретения Реала из Челси

  • 120.8 млн евро – Эден Азар (Бельгия), 2019/20
  • 55 млн евро – Марк Кукурелья (Испания), 2026/27
  • 35 млн евро – Тибо Куртуа (Бельгия), 2018/19
  • 35 млн евро – Арьен Роббен (Нидерланды), 2007/08
  • 8 млн евро – Рикарду Карвалью (Португалия), 2010/11
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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