Только Азар впереди. Топ-5 самых дорогих приобретений Реала из Челси

Марк Кукурелья, ставший игроком мадридского Реала, является вторым самым дорогим приобретением мадридцев из Челси.

Напомним, что Реал заплатил за защитника 55 млн евро.

Более дорогим был только Эден Азар в сезоне 2019/20 (120.8 млн евро).

В топ-5 по сумме трансфера из Челси в Реал входят также Тибо Куртуа, Арьен Роббен и Рикарду Карвалью.

Самые дорогие приобретения Реала из Челси