Испания15 июня 2026, 22:17 |
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Только Азар впереди. Топ-5 самых дорогих приобретений Реала из Челси
Кукурелья стал вторым самым дорогим приобретением королевского клуба из лагеря «синих»
15 июня 2026, 22:17 |
321
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Марк Кукурелья, ставший игроком мадридского Реала, является вторым самым дорогим приобретением мадридцев из Челси.
Напомним, что Реал заплатил за защитника 55 млн евро.
Более дорогим был только Эден Азар в сезоне 2019/20 (120.8 млн евро).
В топ-5 по сумме трансфера из Челси в Реал входят также Тибо Куртуа, Арьен Роббен и Рикарду Карвалью.
Самые дорогие приобретения Реала из Челси
- 120.8 млн евро – Эден Азар (Бельгия), 2019/20
- 55 млн евро – Марк Кукурелья (Испания), 2026/27
- 35 млн евро – Тибо Куртуа (Бельгия), 2018/19
- 35 млн евро – Арьен Роббен (Нидерланды), 2007/08
- 8 млн евро – Рикарду Карвалью (Португалия), 2010/11
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