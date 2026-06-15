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  4. Усик назвал команду, которая выиграет чемпионат мира 2026 по футболу
Чемпионат мира
15 июня 2026, 23:04 |
725
3

Усик назвал команду, которая выиграет чемпионат мира 2026 по футболу

Александр будет болеть за Португалию и Криштиану Роналду

15 июня 2026, 23:04 |
725
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Усик назвал команду, которая выиграет чемпионат мира 2026 по футболу
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик Александр Усик (25-0, 16 КО) поделился своим прогнозом относительно победителя чемпионата мира по футболу 2026 года:

«Это будет сборная Португалии с Криштиану Роналду».

На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, сборная Португалии сыграет в одной группе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Для Криштиану Роналду этот чемпионат мира станет последним в карьере футболиста.

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Александр Усик сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: DAZN
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