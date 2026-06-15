Усик назвал команду, которая выиграет чемпионат мира 2026 по футболу
Александр будет болеть за Португалию и Криштиану Роналду
Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик Александр Усик (25-0, 16 КО) поделился своим прогнозом относительно победителя чемпионата мира по футболу 2026 года:
«Это будет сборная Португалии с Криштиану Роналду».
На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, сборная Португалии сыграет в одной группе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
Для Криштиану Роналду этот чемпионат мира станет последним в карьере футболиста.
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