Шахтер потерял легионера. Сын друга Срны покинул клуб

19-летний хорватский вингер «Шахтера» Лукас Захора перешёл в «Славен Белупо».

Пресс-служба хорватского клуба сообщила, что с футболистом был подписан трёхлетний контракт. Последние полтора года игрок выступал на правах аренды за «Дубраву». В прошлом сезоне Захора забил пять голов и сделал две голевые передачи в 32 матчах за загребскую команду.

Лукас является сыном известного хорватского футболиста Дарио Захоры, который поддерживает дружеские отношения со спортивным директором «Шахтера» Дарио Срной. Донецкий клуб подписал юного таланта зимой 2025 года за 80 тысяч евро (Transfermarkt). Контракт игрока действовал до 31 декабря 2029 года. При этом «горняки» официально о трансфере не сообщали.