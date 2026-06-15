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Major League Soccer
15 июня 2026, 19:45 | Обновлено 15 июня 2026, 20:09
1379
0

Все прошло позитивно. Левандовски близок к подписанию контракта

Игрок готов перебраться в Чикаго Файр

15 июня 2026, 19:45 | Обновлено 15 июня 2026, 20:09
1379
0
Все прошло позитивно. Левандовски близок к подписанию контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски
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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, форвард Роберт Левандовски провел позитивные переговоры с клубом МЛС Чикаго Файр.

Польский бомбардир, который покинул Барселону и является свободным агентом, готов присоединиться к американской команде, однако остается вопрос, каким будет контракт – на два или три года.

Левандовски вместе с семьей возвращается в Европу, где примет окончательное решение.

Ранее сообщалось, что у игрока есть предложения из Европы и Саудовской Аравии.

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Роберт Левандовски Чикаго Файр трансферы
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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