Все прошло позитивно. Левандовски близок к подписанию контракта
Игрок готов перебраться в Чикаго Файр
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, форвард Роберт Левандовски провел позитивные переговоры с клубом МЛС Чикаго Файр.
Польский бомбардир, который покинул Барселону и является свободным агентом, готов присоединиться к американской команде, однако остается вопрос, каким будет контракт – на два или три года.
Левандовски вместе с семьей возвращается в Европу, где примет окончательное решение.
Ранее сообщалось, что у игрока есть предложения из Европы и Саудовской Аравии.
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