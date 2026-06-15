Все прошло позитивно. Левандовски близок к подписанию контракта

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, форвард Роберт Левандовски провел позитивные переговоры с клубом МЛС Чикаго Файр.

Польский бомбардир, который покинул Барселону и является свободным агентом, готов присоединиться к американской команде, однако остается вопрос, каким будет контракт – на два или три года.

Левандовски вместе с семьей возвращается в Европу, где примет окончательное решение.

Ранее сообщалось, что у игрока есть предложения из Европы и Саудовской Аравии.