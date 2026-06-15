Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матвей ПОНОМАРЕНКО – о браке: «Это фантастические ощущения»
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 19:01 |
912
1

Матвей ПОНОМАРЕНКО – о браке: «Это фантастические ощущения»

Матвей Пономаренко уверен, что женитьба помогла в карьере игрока

15 июня 2026, 19:01 |
912
1 Comments
Матвей ПОНОМАРЕНКО – о браке: «Это фантастические ощущения»
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко признал, что брак изменил его отношение к футболу.

– На поле ты производишь впечатление строгого парня, но последние полгода мы знаем тебя и с другой, романтической стороны. Имею в виду, в частности, видео с новогодней вечеринки, на которой ты, став на колено, сделал предложение любимой. В апреле вы поженились. Став в таком юном возрасте семейным человеком, почувствовал ли в себе какие-либо изменения?

– Конечно. Повзрослел, стал заботиться не только о себе, но и о семье, о любимой, стал создавать уют вокруг семьи. Вообще с тех пор, как встретил Дарью, в моей жизни и в футбольной карьере все идет только вверх. Это фантастические ощущения, когда обретаешь человека, с которым классно проводишь время и одновременно прогрессируешь в своем деле!

– Итак, ты можешь аргументированно поспорить с экспертами, которые считают, что после свадьбы футболистов ждет сложный период?

– Существует множество противоположных примеров. Эксперты смотрят на женитьбу игроков под отрицательным углом зрения, я – под положительным. Вместе с тем, не могу же я запретить оппонентам иметь свою точку зрения... (Улыбается).

20-летний игрок стал открытием сезона и главным бомбардиром УПЛ.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец понимает, что этого допустить нельзя»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Сначала подумал, что решение Луческу – это шутка»
Клуб УПЛ объяснил, почему сменил название, цвета и эмблему
Матвей Пономаренко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Бокс | 15 июня 2026, 08:59 11
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке

Боксер посетил Пентагон

Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 15 июня 2026, 10:41 11
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины

Лиссабонский клуб намерен отправить официальное предложение о трансфере Тараса Михавко

Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Хоккей | 15.06.2026, 06:15
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы
Футбол | 15.06.2026, 17:09
ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы
ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Футбол | 15.06.2026, 12:49
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Який молодець!  Дуже радий за нього і його жінку.  Нехай їхні почуття залишаються з ними на довгі-довгі роки. І вони завжди будуть підтримувати одне одного, якщо будуть виникати якісь негаразди.
Ответить
0
Популярные новости
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
14.06.2026, 09:30 6
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01
Футбол
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 3
MMA
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
14.06.2026, 21:14
Футбол
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
14.06.2026, 17:40 8
Теннис
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 7
Футбол
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
14.06.2026, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем