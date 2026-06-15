Матвей ПОНОМАРЕНКО – о браке: «Это фантастические ощущения»

Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко признал, что брак изменил его отношение к футболу.

– На поле ты производишь впечатление строгого парня, но последние полгода мы знаем тебя и с другой, романтической стороны. Имею в виду, в частности, видео с новогодней вечеринки, на которой ты, став на колено, сделал предложение любимой. В апреле вы поженились. Став в таком юном возрасте семейным человеком, почувствовал ли в себе какие-либо изменения?

– Конечно. Повзрослел, стал заботиться не только о себе, но и о семье, о любимой, стал создавать уют вокруг семьи. Вообще с тех пор, как встретил Дарью, в моей жизни и в футбольной карьере все идет только вверх. Это фантастические ощущения, когда обретаешь человека, с которым классно проводишь время и одновременно прогрессируешь в своем деле!

– Итак, ты можешь аргументированно поспорить с экспертами, которые считают, что после свадьбы футболистов ждет сложный период?

– Существует множество противоположных примеров. Эксперты смотрят на женитьбу игроков под отрицательным углом зрения, я – под положительным. Вместе с тем, не могу же я запретить оппонентам иметь свою точку зрения... (Улыбается).

20-летний игрок стал открытием сезона и главным бомбардиром УПЛ.