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Чемпионат мира
15 июня 2026, 18:30 |
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Чемпионат мира 2026. Расписание, прогнозы, трансляции пятого игрового дня

Вечером 15 июня и в ночь на 16 число состоятся матчи первых туров в группах H и G

15 июня 2026, 18:30 |
223
0
Чемпионат мира 2026. Расписание, прогнозы, трансляции пятого игрового дня
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 15 июня и в ночь на 16 число (пятый игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи первых туров в группах G и H.

В 19:00 по Киеву на Мерседес-Бенц Стэдиум очное противостояние начнут сборные Испании и Кабо-Верде. Испанцы и кабовердианцы в квартете H выступают с командами Уругвая и Саудовской Аравии, которые встретятся друг с другом в 01:00 на Хард Рок в Майами-Гарденс.

В 22:00 на Люмен Филд в Сиэтле поединок проведут сборные Бельгии и Египта. Бельгийцы и египтяне откроют группу G, в которой также выступают Иран и Новая Зеландия. Иранцы и новозеландцы стартуют в 04:00 на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

Sport.ua проведет текстовые, видеотрансляции матчей. Следите за сайтом Sport.ua, чтобы первым получать самые важные новости с ЧМ-2026!

Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.

Испания – Кабо-Верде (15.06. 19:00)

  • Стадион: Мерседес-Бенц, Атланта
  • Главный арбитр: Адам Махадмех, Иордания
  • Главные тренера: Луис де ла Фуэнте (Испания) и Бубишта (Кабо-Верде)

Саудовская Аравия – Уругвай (16.06. 01:00)

  • Стадион: Хард Рок, Майами-Гарденс
  • Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
  • Главные тренера: Йоргос Донис (Саудовская Аравия) и Марсело Бьелса (Уругвай)

Календарь матчей группы H:

  • 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде (1-й тур)
  • 16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай (1-й тур)
  • 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)
  • 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)
  • 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)
  • 27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)

Таблица группы H

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кабо-Верде 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
2 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
3 Испания 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
4 Уругвай 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
Полная таблица

Бельгия – Египет (15.06. 22:00)

  • Стадион: Люмен Филд, Сиэттл
  • Главный арбитр: Рамон Абатти, Бразилия
  • Главные тренера: Руди Гарсия (Бельгия) и Хусам Хасан (Египет)

Иран – Новая Зеландия (16.06. 04:00)

  • Стадион: Соу-Фай Стэдиум, Инглвуд
  • Главный арбитр: Сесар Артуро Рамос, Мексика
  • Главные тренера: Амир Галеной (Саудовская Аравия) и Даррен Бейзли (Новая Зеландия)

Календарь матчей в группе G ЧМ-2026:

  • 15.06. 22:00. Бельгия – Египет (1-й тур)
  • 16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия (1-й тур)
  • 21.06. 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)
  • 22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)
  • 27.06. 06:00. Египет – Иран (3-й тур)
  • 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)

Таблица группы G

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0
2 Египет 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0
3 Иран 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0
4 Новая Зеландия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0
Полная таблица

Инфографика

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ЧМ-2026 по футболу расписание сборная Испании по футболу сборная Кабо-Верде по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Египта по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Ирана по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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