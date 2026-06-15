Чемпионат мира 2026. Расписание, прогнозы, трансляции пятого игрового дня

Вечером 15 июня и в ночь на 16 число (пятый игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи первых туров в группах G и H.

В 19:00 по Киеву на Мерседес-Бенц Стэдиум очное противостояние начнут сборные Испании и Кабо-Верде. Испанцы и кабовердианцы в квартете H выступают с командами Уругвая и Саудовской Аравии, которые встретятся друг с другом в 01:00 на Хард Рок в Майами-Гарденс.

В 22:00 на Люмен Филд в Сиэтле поединок проведут сборные Бельгии и Египта. Бельгийцы и египтяне откроют группу G, в которой также выступают Иран и Новая Зеландия. Иранцы и новозеландцы стартуют в 04:00 на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

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Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.

Испания – Кабо-Верде (15.06. 19:00)

Стадион: Мерседес-Бенц, Атланта

Главный арбитр: Адам Махадмех, Иордания

Главные тренера: Луис де ла Фуэнте (Испания) и Бубишта (Кабо-Верде)

Саудовская Аравия – Уругвай (16.06. 01:00)

Стадион: Хард Рок, Майами-Гарденс

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Главные тренера: Йоргос Донис (Саудовская Аравия) и Марсело Бьелса (Уругвай)

Календарь матчей группы H:

15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде (1-й тур)

16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай (1-й тур)

21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)

22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)

27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)

27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)

Таблица группы H

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Кабо-Верде 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0 2 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0 3 Испания 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0 4 Уругвай 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0 Полная таблица

Бельгия – Египет (15.06. 22:00)

Стадион: Люмен Филд, Сиэттл

Главный арбитр: Рамон Абатти, Бразилия

Главные тренера: Руди Гарсия (Бельгия) и Хусам Хасан (Египет)

Иран – Новая Зеландия (16.06. 04:00)

Стадион: Соу-Фай Стэдиум, Инглвуд

Главный арбитр: Сесар Артуро Рамос, Мексика

Главные тренера: Амир Галеной (Саудовская Аравия) и Даррен Бейзли (Новая Зеландия)

Календарь матчей в группе G ЧМ-2026:

15.06. 22:00. Бельгия – Египет (1-й тур)

16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия (1-й тур)

21.06. 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)

22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)

27.06. 06:00. Египет – Иран (3-й тур)

27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)

Таблица группы G

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0 2 Египет 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0 3 Иран 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0 4 Новая Зеландия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0 Полная таблица

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