Чемпионат мира 2026. Расписание, прогнозы, трансляции пятого игрового дня
Вечером 15 июня и в ночь на 16 число состоятся матчи первых туров в группах H и G
Вечером 15 июня и в ночь на 16 число (пятый игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи первых туров в группах G и H.
В 19:00 по Киеву на Мерседес-Бенц Стэдиум очное противостояние начнут сборные Испании и Кабо-Верде. Испанцы и кабовердианцы в квартете H выступают с командами Уругвая и Саудовской Аравии, которые встретятся друг с другом в 01:00 на Хард Рок в Майами-Гарденс.
В 22:00 на Люмен Филд в Сиэтле поединок проведут сборные Бельгии и Египта. Бельгийцы и египтяне откроют группу G, в которой также выступают Иран и Новая Зеландия. Иранцы и новозеландцы стартуют в 04:00 на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.
Sport.ua проведет текстовые, видеотрансляции матчей. Следите за сайтом Sport.ua, чтобы первым получать самые важные новости с ЧМ-2026!
Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.
Испания – Кабо-Верде (15.06. 19:00)
- Стадион: Мерседес-Бенц, Атланта
- Главный арбитр: Адам Махадмех, Иордания
- Главные тренера: Луис де ла Фуэнте (Испания) и Бубишта (Кабо-Верде)
Саудовская Аравия – Уругвай (16.06. 01:00)
- Стадион: Хард Рок, Майами-Гарденс
- Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
- Главные тренера: Йоргос Донис (Саудовская Аравия) и Марсело Бьелса (Уругвай)
Календарь матчей группы H:
- 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде (1-й тур)
- 16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай (1-й тур)
- 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)
- 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)
- 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)
- 27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)
Таблица группы H
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кабо-Верде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|2
|Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
|3
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
Бельгия – Египет (15.06. 22:00)
- Стадион: Люмен Филд, Сиэттл
- Главный арбитр: Рамон Абатти, Бразилия
- Главные тренера: Руди Гарсия (Бельгия) и Хусам Хасан (Египет)
Иран – Новая Зеландия (16.06. 04:00)
- Стадион: Соу-Фай Стэдиум, Инглвуд
- Главный арбитр: Сесар Артуро Рамос, Мексика
- Главные тренера: Амир Галеной (Саудовская Аравия) и Даррен Бейзли (Новая Зеландия)
Календарь матчей в группе G ЧМ-2026:
- 15.06. 22:00. Бельгия – Египет (1-й тур)
- 16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия (1-й тур)
- 21.06. 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)
- 22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)
- 27.06. 06:00. Египет – Иран (3-й тур)
- 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)
Таблица группы G
|Группа G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 22:00 Бельгия - Египет
|0
|2
|Египет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 22:00 Бельгия - Египет
|0
|3
|Иран
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия
|0
|4
|Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия
|0
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может переехать в Германию
Лиссабонский клуб намерен отправить официальное предложение о трансфере Тараса Михавко