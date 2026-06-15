Маттиас Сванберг всего две секунды не дотянул до рекорда Ричарда Моралеса

27-летний полузащитник сборной Швеции Маттиас Сванберг стал автором одного из самых быстрых голов «джокеров» в финальных турнирах чемпионатов мира. Ворота Туниса он поразил всего через 18 секунд после выхода на замену.

Среди «резервистов» еще быстрее забивал только уругваец Ричард Моралес в матче с Сенегалом на ЧМ-2002 – на 16-й секунде.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ