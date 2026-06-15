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Чемпионат мира
15 июня 2026, 17:19 | Обновлено 15 июня 2026, 17:20
136
0

Маттиас Сванберг всего две секунды не дотянул до рекорда Ричарда Моралеса

Хавбек сборной Швеции забил Тунису через 18 секунд после выхода на замену

15 июня 2026, 17:19 | Обновлено 15 июня 2026, 17:20
136
0
Маттиас Сванберг всего две секунды не дотянул до рекорда Ричарда Моралеса
Getty Images/Global Images Ukraine
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27-летний полузащитник сборной Швеции Маттиас Сванберг стал автором одного из самых быстрых голов «джокеров» в финальных турнирах чемпионатов мира. Ворота Туниса он поразил всего через 18 секунд после выхода на замену.

Среди «резервистов» еще быстрее забивал только уругваец Ричард Моралес в матче с Сенегалом на ЧМ-2002 – на 16-й секунде.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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