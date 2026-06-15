Еврокубки подождут. Тренер Буковины раскрыл цели команды в УПЛ

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко рассказал о целях и задачах команды после выхода в Украинскую Премьер-лигу (УПЛ).

В прошлом сезоне черновчане выиграли Первую лигу, проиграв за сезон лишь один матч в своем дивизионе. Несмотря на уверенный выход в футбольную элиту, клуб не спешит с заоблачными амбициями. В частности, Шищенко признался, что пока никто перед ним не ставил задачу вывести команду в еврокубки.

«Понятно, от нас, пожалуй, не ждут каких-то грандиозных задач. От себя скажу, что сейчас самым главным является собрать команду, которую мы хотим видеть, и сделать так, чтобы мы, руководители и болельщики, получали удовольствие от УПЛ. Тогда у нас будут хорошие результаты», – пояснил специалист.

По словам Шищенко, команда будет развиваться постепенно, сезон за сезоном. Как только у клуба появится соответствующая инфраструктура и возможности, тогда будет поставлена цель попасть в еврокубки.