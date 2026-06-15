В Португалии отметили важность Судакова для Бенфики

Новый главный тренер «Бенфики» Марку Сильва недавно заявил, что в новом сезоне он рассчитывает на украинского полузащитника Георгия Судакова. Известный португальский журналист и блогер Бруну Франсишку считает, что у заявления специалиста есть логическое обоснование.

Тренер «орлов» хочет привить команде доминирующий стиль игры. В этих тактических построениях Судаков может играть ключевую роль, уверен эксперт.

«Сейчас состав команды больше ориентирован на игроков, которые действуют в переходной фазе и мало владеют мячом, а это затрудняет доминирование. Одно дело – выигрывать, а другое – стремиться доминировать над соперником. В этом плане способность удерживать мяч является, в основном, правильным путем. Такие игроки, как Томас, Судаков, Павлидис и даже Шельдеруп, казались неуместными, потому что когда все хотели беспорядочно бегать, именно они думали и вносили паузу. Для многих это было поводом для критики, хотя на самом деле именно такой профиль сейчас является самым важным, его нужно распространять», – пояснил он.

В прошлом сезоне Судаков принял участие в 36 матчах в составе «Бенфики». На его счету четыре гола и пять результативных передач за португальскую команду. «Орлы» подписали украинца на правах аренды с обязательным выкупом. Общая сумма трансфера с учетом бонусов может достигать 32 млн евро.