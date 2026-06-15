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  4. Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
15 июня 2026, 15:15 |
771
3

Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

15 июня 2026, 15:15 |
771
3 Comments
Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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15 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) стартовала на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Австралии Майи Джойнт (WTA 53). Поединок стартовал в 15:00 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором раунде сыграет либо с Анной Бондар, либо с Эммой Наварро.

📺 Видеотрансляция
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Юлия Стародубцева WTA Ноттингем смотреть онлайн Майя Джойнт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Не вийшла подача на сет, 5:5
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Показать Скрыть 1 ответ
Є непоганий апрміжний результат, з 1:4  Юля скамбечила на 5:4, і зараз буде подавати на перший сет
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0
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