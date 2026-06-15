Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме
15 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) стартовала на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Австралии Майи Джойнт (WTA 53). Поединок стартовал в 15:00 по Киеву.
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Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором раунде сыграет либо с Анной Бондар, либо с Эммой Наварро.
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