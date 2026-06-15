Рейтинг WTA. Свитолина остается 8-й ракеткой, Снигур – на 75-й строчке
Как выглядит рейтинг женского одиночного разряда после недели травяных турниров
15 июня женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после недели турниров на травяном покрытии.
Элина Свитолина по прежнему остается на восьмом месте мирового рейтинга WTA.
Марта Костюк удерживает 12-ю строчку. Марта должна была стартовать на травяном покрытии турниром WTA 500 в Лондоне, но снялась из-за травмы.
Третьей ракеткой Украины является Даяна Ястремская, которая потеряла одну позицию и занимает 50-е место в обновленном рейтинге. Следом за Даяной идет Александра Олейникова – 51-я строчка.
Юлия Стародубцева находится на 59-м месте, а Ангелина Калинина опустилась на две позиции и находится на 71-м месте.
Дарья Снигур прибавила девять позиций и заняла 75-е место в мировом рейтинге. Дарья дошла до четвертьфинала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, где уступила в двух сетах Робин Монтгомери.
Вероника Подрез занимает 145-е место. Катарина Завацкая потеряла три строчки и теперь 252-я ракетка. Анастасия Соболева поднялась на девять мест – 328-я.
Украинки в рейтинге WTA
В топ-5 входят Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек, Джессика Пегула и Мирра Андреева. Аманда Анисимова на шестой позиции, Коко Гауфф занимает седьмое место, Свитолина – восьмое, Виктория Мбоко – девятое, Каролина Мухова – десятое.
Топ-10 рейтинга WTA
В топ-100 парного рейтинга WTA входят две украинки – сестры Киченок – Людмила и Надежда.
Людмила располагается на 32-м месте, а Надежда – на 55-м.
Украинки в парном рейтинге WTA
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