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  4. Рейтинг WTA. Свитолина остается 8-й ракеткой, Снигур – на 75-й строчке
WTA
15 июня 2026, 15:20 | Обновлено 15 июня 2026, 15:51
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Рейтинг WTA. Свитолина остается 8-й ракеткой, Снигур – на 75-й строчке

Как выглядит рейтинг женского одиночного разряда после недели травяных турниров

15 июня 2026, 15:20 | Обновлено 15 июня 2026, 15:51
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Рейтинг WTA. Свитолина остается 8-й ракеткой, Снигур – на 75-й строчке
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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15 июня женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после недели турниров на травяном покрытии.

Элина Свитолина по прежнему остается на восьмом месте мирового рейтинга WTA.

Марта Костюк удерживает 12-ю строчку. Марта должна была стартовать на травяном покрытии турниром WTA 500 в Лондоне, но снялась из-за травмы.

Третьей ракеткой Украины является Даяна Ястремская, которая потеряла одну позицию и занимает 50-е место в обновленном рейтинге. Следом за Даяной идет Александра Олейникова – 51-я строчка.

Юлия Стародубцева находится на 59-м месте, а Ангелина Калинина опустилась на две позиции и находится на 71-м месте.

Дарья Снигур прибавила девять позиций и заняла 75-е место в мировом рейтинге. Дарья дошла до четвертьфинала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, где уступила в двух сетах Робин Монтгомери.

Вероника Подрез занимает 145-е место. Катарина Завацкая потеряла три строчки и теперь 252-я ракетка. Анастасия Соболева поднялась на девять мест – 328-я.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-5 входят Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек, Джессика Пегула и Мирра Андреева. Аманда Анисимова на шестой позиции, Коко Гауфф занимает седьмое место, Свитолина – восьмое, Виктория Мбоко – девятое, Каролина Мухова – десятое.

Топ-10 рейтинга WTA

В топ-100 парного рейтинга WTA входят две украинки – сестры Киченок – Людмила и Надежда.

Людмила располагается на 32-м месте, а Надежда – на 55-м.

Украинки в парном рейтинге WTA

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Элина Свитолина рейтинг WTA Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Дарья Снигур Вероника Подрез Катарина Завацкая Анастасия Соболева Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Свёнтек Джессика Пегула Мирра Андреева Аманда Анисимова Коко Гауфф Виктория Мбоко Каролина Мухова Людмила Киченок Надежда Киченок
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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