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Чемпионат мира
15 июня 2026, 15:49 | Обновлено 15 июня 2026, 16:55
236
0

Тренер Кот-д'Ивуара: «Мы приехали на ЧМ не для того, чтобы смотреть на США»

Эмерс Фаэ ставит перед собой амбициозные цели на турнире

15 июня 2026, 15:49 | Обновлено 15 июня 2026, 16:55
236
0
Тренер Кот-д'Ивуара: «Мы приехали на ЧМ не для того, чтобы смотреть на США»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерс Фаэ
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Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ высказался о перспективах своей команды на ЧМ-2026.

В дебютном матче на мундиале «слоны» обыграли сборную Эквадора (1:0). Также на групповом этапе подопечные Фаэ сыграют против Германии и Кюрасао.

«Мы приехали сюда не для того, чтобы посмотреть на Соединенные Штаты и вернуться домой. Мы обыграли Францию (2:1) и хорошо начали этот турнир в игре против Эквадора – очень непростого соперника. Следующий матч против Германии? Это будет сложная игра. У Германии огромный опыт, она неоднократно выигрывала чемпионат мира. У них есть футболисты, которые выступают в лучших европейских клубах, а также очень мощная атака. Это серьезный вызов, но мы выйдем на поле, чтобы победить и обеспечить себе выход из группы уже после второго тура», – сказал специалист.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. С Германией ивуарийцы сыграют 20 июня. Начало встречи – в 23:00 по киевскому времени.

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сборная Кот-д'Ивуара по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: L'Equipe
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