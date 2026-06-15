Тренер Кот-д'Ивуара: «Мы приехали на ЧМ не для того, чтобы смотреть на США»

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ высказался о перспективах своей команды на ЧМ-2026.

В дебютном матче на мундиале «слоны» обыграли сборную Эквадора (1:0). Также на групповом этапе подопечные Фаэ сыграют против Германии и Кюрасао.

«Мы приехали сюда не для того, чтобы посмотреть на Соединенные Штаты и вернуться домой. Мы обыграли Францию (2:1) и хорошо начали этот турнир в игре против Эквадора – очень непростого соперника. Следующий матч против Германии? Это будет сложная игра. У Германии огромный опыт, она неоднократно выигрывала чемпионат мира. У них есть футболисты, которые выступают в лучших европейских клубах, а также очень мощная атака. Это серьезный вызов, но мы выйдем на поле, чтобы победить и обеспечить себе выход из группы уже после второго тура», – сказал специалист.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. С Германией ивуарийцы сыграют 20 июня. Начало встречи – в 23:00 по киевскому времени.