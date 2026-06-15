Таблица ЧМ. Германия – лидер группы E. Какие шансы на плей-офф у остальных?

В матче 1-го тура чемпионата мира 2026 сборная Кот-д’Ивуара одержала минимальную победу над Эквадором (1:0).

Поединок состоялся 15 июня на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии (штат Пенсильвания).

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Единственный гол в встрече был забит в концовке матча. На 90-й минуте отличился Амад Диалло после передачи Вилфрида Синго.

Ранее сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1 и возглавила группу E.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы E

Германия, Кот-д’Ивуар (по 3 очка), Эквадор, Кюрасао (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Германия – 99,8%, Кот-д'Ивуар – 93%, Эквадор – 83%, Кюрасао – 4%

Дальнейшее расписание матчей группы E

20 июня. Германия – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Кюрасао

25 июня. Кюрасао – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Германия

Чемпионат мира 2026. Группа E. 1-й тур, 15 июня

Филадельфия (штат Пенсильвания, США), Lincoln Financial Field

02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0

Гол: Амад Диалло, 90

Видео гола и обзор матча

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