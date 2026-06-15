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  4. Таблица ЧМ. Германия – лидер группы E. Какие шансы на плей-офф у остальных?
Чемпионат мира
15 июня 2026, 13:41 | Обновлено 15 июня 2026, 13:44
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Таблица ЧМ. Германия – лидер группы E. Какие шансы на плей-офф у остальных?

Немецкая команда разгромила Кюрасао, а Кот-д'Ивуар переиграл Эквадор

15 июня 2026, 13:41 | Обновлено 15 июня 2026, 13:44
152
0
Таблица ЧМ. Германия – лидер группы E. Какие шансы на плей-офф у остальных?
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче 1-го тура чемпионата мира 2026 сборная Кот-д’Ивуара одержала минимальную победу над Эквадором (1:0).

Поединок состоялся 15 июня на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в встрече был забит в концовке матча. На 90-й минуте отличился Амад Диалло после передачи Вилфрида Синго.

Ранее сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1 и возглавила группу E.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы E

  • Германия, Кот-д’Ивуар (по 3 очка), Эквадор, Кюрасао (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Германия – 99,8%, Кот-д'Ивуар – 93%, Эквадор – 83%, Кюрасао – 4%

Дальнейшее расписание матчей группы E

  • 20 июня. Германия – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Кюрасао
  • 25 июня. Кюрасао – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Германия

Чемпионат мира 2026. Группа E. 1-й тур, 15 июня

Филадельфия (штат Пенсильвания, США), Lincoln Financial Field

02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0

Гол: Амад Диалло, 90

Видео гола и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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