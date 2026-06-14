Таблица ЧМ. Они сделали разницу мячей: Германия стала лидером группы E

В матче 1-го тура чемпионата мира 2026 сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1.

Поединок состоялся 14 июня на стадионе Эн-Эр-Джи Стэдиум в Хьюстоне.

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У победителей Кай Хаверц оформил дубль, также забили Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун, Денис Ундав. У соперников отличился Ливано Комененсия.

Германия набрала три очка в матче стартового тура ЧМ-2026 и стала лидером группы E с отличной разницей мячей (7–1). В другом матче 1-го тура сыграют Эквадор и Кот-д'Ивуар.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы E

Германия (3 очка), Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Германия – 99,8%, Эквадор – 89%, Кот-д'Ивуар – 65%, Кюрасао – 8%

Дальнейшее расписание матчей группы E

16 июня. Кот-д'Ивуар – Эквадор

20 июня. Германия – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Кюрасао

25 июня. Кюрасао – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Германия

Чемпионат мира 2026. Группа E. 1-й тур, 14 июня

Хьюстон (штат Техас, США), Эн-Эр-Джи Стэдиум

Германия – Кюрасао – 7:1

Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Хаверц, 45+5 (пен), 88, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 – Комененсия, 21

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