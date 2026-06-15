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Чемпионат мира
15 июня 2026, 13:23 |
251
0

ФОТО. Гол на 90-й минуте. Как Кот-д'Ивуар на ЧМ вырвал победу у Эквадора

Единственный в матче гол для ивуарийцев забил Амад Диалло

15 июня 2026, 13:23 |
251
0
ФОТО. Гол на 90-й минуте. Как Кот-д'Ивуар на ЧМ вырвал победу у Эквадора
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче 1-го тура чемпионата мира 2026 сборная Кот-д’Ивуара одержала минимальную победу над Эквадором (1:0).

Поединок состоялся 15 июня на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии (штат Пенсильвания).

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Единственный гол в встрече был забит в концовке матча. На 90-й минуте отличился Амад Диалло после передачи Вилфрида Синго.

Игра получилась довольно равной. Эквадор имел небольшое преимущество по владению мячом, но Кот-д’Ивуар создал больше опасных моментов и сумел реализовать один из них в решающий момент.

Турнирное положение (группа E): Германия, Кот-д’Ивуар (по 3 очка), Эквадор, Кюрасао (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа E. 1-й тур, 15 июня

Филадельфия (штат Пенсильвания, США), Lincoln Financial Field

02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0

Гол: Амад Диалло, 90

Видео гола и обзор матча

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ЧМ-2026 по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу видео голов и обзор сборная Эквадора по футболу фото Амад Диалло Вильфрид Синго
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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