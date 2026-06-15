ФОТО. Гол на 90-й минуте. Как Кот-д'Ивуар на ЧМ вырвал победу у Эквадора
Единственный в матче гол для ивуарийцев забил Амад Диалло
В матче 1-го тура чемпионата мира 2026 сборная Кот-д’Ивуара одержала минимальную победу над Эквадором (1:0).
Поединок состоялся 15 июня на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии (штат Пенсильвания).
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Единственный гол в встрече был забит в концовке матча. На 90-й минуте отличился Амад Диалло после передачи Вилфрида Синго.
Игра получилась довольно равной. Эквадор имел небольшое преимущество по владению мячом, но Кот-д’Ивуар создал больше опасных моментов и сумел реализовать один из них в решающий момент.
Турнирное положение (группа E): Германия, Кот-д’Ивуар (по 3 очка), Эквадор, Кюрасао (по 0).
Чемпионат мира 2026. Группа E. 1-й тур, 15 июня
Филадельфия (штат Пенсильвания, США), Lincoln Financial Field
02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0
Гол: Амад Диалло, 90
Видео гола и обзор матча
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