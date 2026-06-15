Участник чемпионата мира попрощался с тренером после провала в первом туре

Французский специалист Сабри Лямуши уволен с поста главного тренера сборной Туниса. Об этом сообщает Ромен Молина.

По информации источника, после поражения со счетом 1:5 от сборной Швеции на первом туре группового этапа чемпионата мира Федерация футбола Туниса уволила коуча.

Сабри Лямуши возглавил сборную Туниса в январе 2026 года. Сейчас команда занимает последнее место в группе F, Тунису предстоит сыграть с Нидерландами и Японией.