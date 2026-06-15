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Чемпионат мира
15 июня 2026, 14:30 | Обновлено 15 июня 2026, 15:35
1808
4

Участник чемпионата мира попрощался с тренером после провала в первом туре

Сабри Лямуши покинул сборную Туниса

15 июня 2026, 14:30 | Обновлено 15 июня 2026, 15:35
1808
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Участник чемпионата мира попрощался с тренером после провала в первом туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Сабри Лямуши
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Французский специалист Сабри Лямуши уволен с поста главного тренера сборной Туниса. Об этом сообщает Ромен Молина.

По информации источника, после поражения со счетом 1:5 от сборной Швеции на первом туре группового этапа чемпионата мира Федерация футбола Туниса уволила коуча.

Сабри Лямуши возглавил сборную Туниса в январе 2026 года. Сейчас команда занимает последнее место в группе F, Тунису предстоит сыграть с Нидерландами и Японией.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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На переправі коней НЕ міняють!
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Отак потрібно було зробити після гри Румунії та України. Може й відбір до ЧС не просралиб. Без соплей зганьбився на вихід.
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