Чемпионат мира15 июня 2026, 14:30 | Обновлено 15 июня 2026, 15:35
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Участник чемпионата мира попрощался с тренером после провала в первом туре
Сабри Лямуши покинул сборную Туниса
15 июня 2026, 14:30 | Обновлено 15 июня 2026, 15:35
1808
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Французский специалист Сабри Лямуши уволен с поста главного тренера сборной Туниса. Об этом сообщает Ромен Молина.
По информации источника, после поражения со счетом 1:5 от сборной Швеции на первом туре группового этапа чемпионата мира Федерация футбола Туниса уволила коуча.
Сабри Лямуши возглавил сборную Туниса в январе 2026 года. Сейчас команда занимает последнее место в группе F, Тунису предстоит сыграть с Нидерландами и Японией.
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Комментарии 4
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На переправі коней НЕ міняють!
Отак потрібно було зробити після гри Румунії та України. Може й відбір до ЧС не просралиб. Без соплей зганьбився на вихід.
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