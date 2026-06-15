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Нидерланды
15 июня 2026, 15:15 | Обновлено 15 июня 2026, 15:44
174
0

Стало известно, кто возглавит Фейеноорд

Нидерландскую команду возглавит Джованни ван Бронкхорст

15 июня 2026, 15:15 | Обновлено 15 июня 2026, 15:44
174
0
Стало известно, кто возглавит Фейеноорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни ван Бронкхорст
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Нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст станет главным тренером «Фейеноорда». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 51-летний специалист, который прошлый сезон провел в качестве ассистента Арне Слота в «Ливерпуле», возглавит нидерландскую команду. Его ассистентом станет Сипке Хюльсхофф.

У руля команд Джованни ван Бронкхорст заменит Робина ван Перси, с которым команда заняла второе место в чемпионате Нидерландов.

Ранее сообщалось о том, что Робин ван Перси уволен из «Фейеноорда».

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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