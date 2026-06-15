Стало известно, кто возглавит Фейеноорд

Нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст станет главным тренером «Фейеноорда». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 51-летний специалист, который прошлый сезон провел в качестве ассистента Арне Слота в «Ливерпуле», возглавит нидерландскую команду. Его ассистентом станет Сипке Хюльсхофф.

У руля команд Джованни ван Бронкхорст заменит Робина ван Перси, с которым команда заняла второе место в чемпионате Нидерландов.

Ранее сообщалось о том, что Робин ван Перси уволен из «Фейеноорда».